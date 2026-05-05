Adoptar mascotas en Bogotá: Distrito anuncia fechas y requisitos para llevar un animal a casa

La Alcaldía Mayor de Bogotá, en coordinación con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), confirmó la programación de las jornadas de adopción que se realizarán en diferentes puntos de la ciudad durante el mes de mayo.

Alcaldía Mayor de Bogotá invita a cuatro jornadas de adopción durante el mes de abril

Esta estrategia se desarrolla bajo el marco de la campaña ‘Adoptar es amar sin condiciones’, un proyecto institucional que tiene como objetivo central encontrar familias para animales rescatados de contextos de vulnerabilidad.

Según informó el IDPYBA, la iniciativa “busca ofrecer segundas oportunidades a perros y gatos rescatados de situaciones de maltrato, abandono o abuso. Promueve la tenencia responsable, sensibiliza sobre el compromiso a largo plazo y busca hogares definitivos que brinden amor, cuidado y protección sin prejuicios sobre el pasado del animal”.

En esta edición, la entidad destaca las historias de Medusa, Toñita y Neila, tres caninas que, tras proteger a sus camadas en condiciones de calle, se encuentran listas para integrarse a un entorno familiar.

Calendario y ubicaciones de las jornadas

Las actividades de adopción se distribuirán en tres fechas y sectores estratégicos de la capital para facilitar el acceso de la ciudadanía:

9 de mayo: De 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Unidad de Cuidado Animal (Carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, Engativá).

De 10:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Unidad de Cuidado Animal (Carrera 106A # 67-02, barrio El Muelle, Engativá). 16 de mayo: De 11:00 a. m. a 4:00 p. m. en el establecimiento Theatron de Película (Calle 58 Bis # 10-32, Chapinero).

De 11:00 a. m. a 4:00 p. m. en el establecimiento Theatron de Película (Calle 58 Bis # 10-32, Chapinero). 30 de mayo: De 11:00 a. m. a 4:30 p. m. en el Centro Comercial Plaza Central (Carrera 65 # 11-50).

Requisitos y compromisos para los interesados

El proceso de adopción requiere el cumplimiento de protocolos específicos para garantizar el bienestar futuro de los animales. Los ciudadanos interesados deben ser conscientes de que la decisión implica un compromiso para toda la vida del ejemplar y debe contar con el consenso de todos los habitantes de la vivienda. Además, es indispensable disponer del tiempo necesario para completar la entrevista de idoneidad y el proceso de verificación documental.

En cuanto a los elementos logísticos, el instituto exige llevar pechera y correa para el retiro de perros; en caso de tratarse de ejemplares de manejo especial, se requiere obligatoriamente un bozal de canasta. Para la adopción de gatos, es imperativo el uso de un guacal o morral de transporte adecuado. Finalmente, los solicitantes deben presentar fotocopia de la cédula, un recibo de servicio público reciente y material audiovisual que muestre las condiciones del espacio donde residirá el animal.