¿El nuevo fichaje estrella del torneo? Él es Merlín, un pato mundialista que genera más pasión que los propios futbolistas

Mientras el Mundial se lleva a cabo en los estadios de México, Canadá y Estados Unidos, hay un personaje que se está robando todas las miradas sin meter un solo gol: un pato llamado Merlín.

Desde el Zoológico de Guadalajara, sede del Mundial 2026, los animales ya eligieron a los ganadores

Con apenas dos años, el animal se convirtió en una de las primeras sensaciones de internet de la Copa del Mundo gracias a sus paseos por Ciudad de México luciendo la camiseta de la selección mexicana y unos calcetines a juego.

Muchos, como figuras como Julián Quiñones (autor del primer gol del Mundial) o el arquero Raúl Rangel, se han preguntado cómo terminó un pato compitiendo por la fama.

La respuesta está en las calles de la capital mexicana, donde Merlín se ha vuelto parte del día a día.

Su dueña, Carla Gómez, contó a The Associated Press que no les gusta dejarlo solo en casa, por eso prefieren que los acompañe a donde vayan. Lo llamativo es que Merlín no se queda quieto, sigue a Gómez mientras ella recorre las zonas turísticas vendiendo bebidas en un carrito, convirtiéndose en un imán de cámaras para turistas y aficionados que se detienen a tomarle fotos.

Pero no todo es protocolo y pose para las fotos, pues este pato también tiene sus gustos culinarios bien definidos. según reveló Gómez a ESPN, a Merlín le encantan los tacos de carnitas, un detalle que lo hace todavía más adorable y más mexicano.

Merlín no es el primer animal en colarse en la historia mundialista. Junto a leyendas como Pelé, Maradona y Messi, otros animales también se han hecho famosos gracias a los mundiales, como Paul, el pulpo, que en 2010 predijo correctamente los resultados de varios partidos eligiendo un mejillón dentro de una caja.

Sin embargo, el título de mayor héroe animal mundialista sigue intacto y pertenece a otro protagonista de cuatro patas.

En 1966, mientras caminaba por el sur de Londres, un perro llamado Pickles encontró el trofeo de la Copa del Mundo envuelto en papel periódico debajo de un seto, una semana después de que hubiera sido robado para pedir rescate. Gracias a ese hallazgo, cuando Inglaterra se coronó campeona aquel verano, el trofeo pudo ser entregado sin contratiempos.

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Así que mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en los goles y las jugadas decisivas, Merlín demuestra que en un Mundial también hay espacio para las historias inesperadas, esas que no se deciden en la cancha sino en las calles, entre tacos, camisetas y mucho cariño animal.