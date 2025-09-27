CONFIDENCIALES
Estados Unidos le quita la visa a Gustavo Petro y él responde: “No volveré a ver el pato Donald, por ahora, eso es todo”
No es la primera vez que el primer mandatario se refiere al entrañable personaje de dibujos animados para hablar de la posibilidad de no volver a Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro ha mantenido por meses una respuesta ante la posibilidad de que la Casa Blanca le retirara la visa a los Estados Unidos. Y, ahora, que esta decisión se concretó, la repitió: “No volveré a ver el pato Donald, por ahora, eso es todo”, escribió en uno de los trinos con los que contestó a la medida tomada por Donald Trump.
El primer mandatario había utilizado esa misma expresión cuando el pasado 22 de abril le dijo al mundo que creía que el gobierno norteamericano le había quitado la posibilidad de visitar el país.
“Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas".
En una serie de trinos, el presidente respondió con vehemencia a la decisión de la Casa Blanca y volvió a mostrar los dientes al gobierno de Donald Trump.
Sergio, pensé que usted tenía convicciones democráticas. Ser presidente de Colombia no depende de los EEUU, depende del pueblo.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025
Entienda que el pueblo es soberano. Mi estadía en la presidencia depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump.
No volveré a a ver el Pato… https://t.co/WxtgTf4p89
“Llegó a Bogotá.Ya no tengo visa para viajar a EE. UU.. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, porque no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo”, aseguró el primer mandatario.
El Departamento de Estado anunció que le retiraba la visa a Gustavo Petro por su “incendiario” discurso en Nueva York, en donde, entre otras cosas, le pidió a los soldados norteamericanos no seguir las órdenes de Donald Trump.
“Más temprano, hoy, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York y exhortó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias“, aseguró el Departamento de Estado.