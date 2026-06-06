Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, los primeros “pronósticos” no llegaron de analistas deportivos ni de casas de apuestas.

Los protagonistas fueron los animales del Zoológico de Guadalajara, que participaron en una actividad recreativa para elegir a los supuestos ganadores de algunos de los partidos que se jugarán allí.

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La fiebre del Mundial ya se vive en Guadalajara

Guadalajara se prepara para recibir a miles de aficionados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, mientras la ciudad entra en ambiente futbolero, el Zoológico de Guadalajara decidió sumarse a la celebración.

Se trata de una innovadora iniciativa que rápidamente llamó la atención de visitantes y medios internacionales.

De acuerdo con Reuters, diversas especies del zoológico realizaron una serie de “predicciones” para algunos de los encuentros programados en la ciudad anfitriona y para partidos en los que participará la selección de México.

La actividad fue concebida como una experiencia lúdica para acercar al público al torneo y generar expectativa alrededor del evento deportivo.

La dinámica consistía en presentar a los animales diferentes elementos relacionados con las selecciones participantes, entre ellos comida, camisetas, cajas y balones de fútbol identificados con cada equipo.

La primera opción elegida por cada animal era interpretada como su pronóstico sobre el posible ganador del encuentro.

Entre los participantes estuvieron elefantes, jirafas, gorilas y un puma, que despertaron la curiosidad de los asistentes con sus elecciones.

Por ejemplo Ashanti, una elefanta de 40 años,interactuó con objetos asociados a un partido entre México y Sudáfrica.

También participaron las jirafas Juana, de 10 años, y Joel, de apenas cinco meses, que fueron fotografiadas durante la actividad.

Pero ellas no fueron las únicas participantes. La dinámica también incluyó a gorilas, capibaras, una guacamaya y un puma, que realizaron sus propias “predicciones” al escoger entre comida, camisetas, cajas o balones asociados a diferentes selecciones.

La actividad, organizada por el Zoológico de Guadalajara, buscó sumarse al ambiente mundialista con una propuesta recreativa que ha despertado la curiosidad de visitantes y aficionados al fútbol.

Según explicó Danae Vázquez, responsable de comunicaciones del Zoológico de Guadalajara, las predicciones se realizaron para encuentros que tendrán lugar en la ciudad y para algunos partidos en los que competirá la selección mexicana.

Animals at Guadalajara Zoo made their predictions for World Cup matches set to be played in the host city, choosing winners by picking food, shirts, boxes and soccer balls linked to different teams https://t.co/uO5goKngKt pic.twitter.com/wUtn0mzprw — Reuters (@Reuters) June 6, 2026

Una tradición que acompaña los grandes torneos

Aunque la actividad ha despertado numerosas reacciones y comentarios entre los aficionados, se trata de una dinámica recreativa y no de una herramienta con valor deportivo o científico.

El objetivo es ofrecer una experiencia entretenida para los visitantes y sumarse al ambiente mundialista que vive Guadalajara como una de las sedes de la Copa del Mundo.

Este tipo de iniciativas no es nuevo en los grandes eventos deportivos internacionales.

Desde hace varios años, zoológicos y acuarios de distintos países organizan actividades similares en las que diferentes animales eligen entre opciones representadas por alimentos u objetos asociados a los equipos participantes.

Estas curiosas predicciones suelen convertirse en un atractivo adicional para el público y generan gran repercusión en medios y redes sociales.

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En esta ocasión, el Zoológico de Guadalajara aprovechó la cercanía del Mundial 2026 para involucrar a algunos de sus habitantes más emblemáticos.

Es una actividad que mezcla entretenimiento, turismo y fútbol, reforzando el ambiente festivo que rodea a una de las ciudades anfitrionas del torneo.