Funza marca un hito en Colombia con el primer punto fijo gratuito para esterilización animal

El municipio de Funza, en Cundinamarca, se convirtió en el primero del país en contar con un punto fijo municipal de esterilización animal gratuito, una iniciativa que ofrecerá atención permanente a perros y gatos con el objetivo de promover el bienestar animal y controlar la reproducción no planificada.

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De acuerdo con la administración municipal, este espacio funcionará bajo un modelo de atención continua y permitirá que los propietarios de mascotas accedan sin costo a procedimientos de esterilización realizados por personal capacitado.

La apuesta cobra relevancia en un contexto en el que el crecimiento de la población de animales en situación de calle sigue siendo un desafío para las ciudades colombianas.

En Bogotá, por ejemplo, de acuerdo con el concejal Julián Sastoque, se estima que existen cerca de 350.000 perros y gatos deambulantes, una cifra que ha generado preocupación entre defensores de animales y autoridades por los riesgos asociados al abandono, el maltrato y la reproducción sin control.

Expertos y organizaciones animalistas han señalado que la esterilización es una de las herramientas más efectivas para disminuir el número de animales sin hogar y prevenir problemáticas de salud pública. Por ello, la apertura de este centro en Funza es vista como un modelo que podría replicarse en otros municipios del país.

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La puesta en marcha de este punto fijo representa un paso importante en la política de protección animal del país y abre la puerta para que otras administraciones locales adopten medidas similares.

La expectativa es que iniciativas de este tipo contribuyan a disminuir el número de perros y gatos abandonados, una problemática que sigue creciendo en varias regiones de Colombia y que afecta tanto a los animales como a las comunidades.

Mientras tanto, ciudades como Bogotá continúan fortaleciendo sus programas de esterilización gratuita mediante jornadas móviles y puntos de atención para intentar contener el crecimiento de la población animal en condición de calle.