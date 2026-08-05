Fenómeno de El Niño: así puede prevenir la insolación y el golpe de calor en sus mascotas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el fenómeno de El Niño ya está presente en Colombia, por lo que dejó de ser una posibilidad para convertirse en una realidad.

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Ante este panorama, se deben tener en cuenta muchos factores y un aspecto que no se puede pasar por alto es el efecto que tienen las altas temperaturas en las mascotas.

De acuerdo con los expertos, a medida que los meses de verano se hacen más calurosos, largos y extremos, aumenta el riesgo de insolación y de golpes de calor en perros y gatos.

Las mascotas deben recibir hidratación permanente en épocas de temperaturas altas. Foto: Getty Images

Según la compañía Purina, en su página web, la insolación es más leve que el golpe de calor, pero, de todas maneras, es peligrosa. Si la temperatura está en aproximadamente 40 °C, se considera insolación. Los síntomas incluyen comportamiento inquieto, jadeo, babeo y sudoración en las patas.

El golpe de calor en las mascotas o hipertermia es una afección potencialmente mortal, que se produce cuando el cuerpo del perro o del gato se sobrecalienta debido al esfuerzo físico prolongado o a la exposición a altas temperaturas. Es importante tener presente que lo normal es que la temperatura se ubique entre 37,5 °C y 39 °C.

Algunas señales que indican que se presenta esta situación son cola caída, jadeo excesivo, orejas caídas, salivación en exceso, vómitos y diarrea, desorientación y convulsiones.

Suministrar líquido frecuente a los gatos es clave para evitar afectaciones causadas por el sol y el calor.

Recomendaciones para prevenir golpes de calor

Los expertos recomiendan tener en cuenta estos aspectos: