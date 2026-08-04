No es solo por travesura: la ciencia explica por qué los gatos botan objetos al piso

Los gatos son considerados animales enigmáticos y misteriosos porque suelen combinar una gran independencia con comportamientos que los humanos no siempre interpretan fácilmente.

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A diferencia de otras mascotas más expresivas, los felinos comunican gran parte de lo que sienten mediante señales sutiles: el movimiento de la cola, la posición de las orejas, la mirada o pequeños cambios en su rutina.

De acuerdo con los expertos, parte de ese misterio viene de su historia como cazadores solitarios. Son animales que se caracterizan por observar en silencio, explorar con cautela, dormir gran parte del día y reaccionar rápidamente ante estímulos de su entorno.

Uno de los comportamientos que con frecuencia se observa en estas mascotas es que tiran objetos al piso, lo cual se interpreta como una combinación de instinto, curiosidad y comportamiento aprendido. Aunque muchas veces parece que lo hacen “por molestar”, en realidad esta conducta tiene varias explicaciones relacionadas con su naturaleza felina.

Los gatos son animales curiosos y misteriosos. Foto: Getty Images

El sitio especializado Experto Animal indica que al igual que el amasado, el ronroneo o acercar su nariz a la cara de su dueño, tirar los objetos al piso es uno de los comportamientos que el gato con frecuencia tiene y el cual se convierte en un código de comunicación social, y estas son algunas de las razones detrás de este comportamiento.

Por curiosidad e instinto: Estos son animales guiados por la exploración y el instinto de caza, dos factores que explican por qué suelen empujar o lanzar objetos al suelo. Su naturaleza curiosa los lleva a investigar todo aquello que encuentran a su alrededor para determinar qué es, cómo funciona y si representa algún riesgo.

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Así las cosas, de acuerdo con los análisis científicos, cuando un objeto desconocido aparece en su territorio, el felino puede tocarlo con sus patas, moverlo o dejarlo caer para analizar su comportamiento. Este acto no responde necesariamente a una travesura, sino a una forma de conocer su entorno y poner a prueba los estímulos que lo rodean.

Por aburrimiento: En algunos casos, los gatos tiran cosas al piso simplemente porque necesitan más actividad y estímulos. Aunque suelen ser vistos como animales tranquilos e independientes, también requieren juegos, interacción y espacios que les permitan desarrollar sus habilidades naturales.

Los gatos tienen comportamientos muy particulares. Foto: Getty Images

Por diversión: Experto Animal indica que especialmente los gatos de más corta edad están en continua exploración y experimentación con el medio. Su anatomía les provee de los recursos necesarios para recabar información y extraer conclusiones a través del juego.

Así las cosas y, de acuerdo con los especialistas, que los michis tiren cosas forma parte de su comportamiento, ya que les permite interactuar con el medio para divertirse y mantenerse equilibrados. Una de las formas de ayudarles a liberar esa curiosidad y prevenir daños en la casa es brindándoles tiempo de calidad a diario para acompañarlo, acariciarlo y jugar con él.