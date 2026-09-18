En Amor y Amistad, adopte un animal de compañía en Bogotá: muchos esperan por un hogar para siempre

En el marco de Amor y Amistad, la capital del país realizará una nueva jornada para promover la adopción responsable de animales de compañía. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) abrirá un nuevo espacio este sábado 19 de septiembre, para que personas interesadas puedan darle una segunda oportunidad a muchos peluditos.
De acuerdo con la información oficial, los animales que estarán disponibles han atravesado situaciones de abandono, maltrato o permanencia en las calles, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad.
Ahora esperan encontrar familias que les permitan comenzar una nueva etapa y convertirse en integrantes de un hogar en el que les brinden mucho amor y tranquilidad.
La jornada se llevará a cabo en el parque El Nogal, en la localidad de Chapinero, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. y los interesados tendrán la oportunidad de interactuar con los animales, conocer sus historias y también recibir los conocimientos en torno a una adopción responsable.
Este tipo de iniciativas busca fortalecer una cultura de respeto y protección hacia los animales en Bogotá, además de promover la conformación de familias interespecie, en las que perros y gatos tengan un lugar como compañeros y miembros del hogar.
¿Cuáles son los requisitos para adoptar?
El Instituto ha establecido algunos requisitos que los posibles adoptantes deben cumplir para quedarse con un peludito y son los siguientes.
- Ser consciente de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación.
- Para adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla.
- En el caso de perros de manejo especial, se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.
- Para adoptar un gato, es necesario llevar guacal o morral especial para su transporte.
- Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.
- Tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.
Importancia de la adopción responsable
Las autoridades siempre hacen énfasis en la importancia de realizar una adopción responsable, pues al incorporar animales a un hogar, ellos no solo esperan protección, alimentación y cuidados, sino también un entorno estable en el que puedan desarrollarse y recibir afecto.
Adoptar también implica asumir un compromiso de largo plazo. Antes de llevar un perro o gato a casa, es necesario evaluar si se cuenta con el tiempo, espacio y recursos económicos para atender sus necesidades durante toda su vida.
La alimentación, atención veterinaria, vacunación, esterilización, ejercicio y bienestar emocional hacen parte de las responsabilidades que adquiere una familia al decidir compartir su hogar con un animal de compañía.