En Amor y Amistad, adopte un animal de compañía en Bogotá: muchos esperan por un hogar para siempre

En el marco de Amor y Amistad, la capital del país realizará una nueva jornada para promover la adopción responsable de animales de compañía. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) abrirá un nuevo espacio este sábado 19 de septiembre, para que personas interesadas puedan darle una segunda oportunidad a muchos peluditos.

Jornada de adopción de perros en la Feria del Hogar en Bogotá: horarios y requisitos para darles una segunda oportunidad

De acuerdo con la información oficial, los animales que estarán disponibles han atravesado situaciones de abandono, maltrato o permanencia en las calles, muchas veces en condiciones de vulnerabilidad.

Ahora esperan encontrar familias que les permitan comenzar una nueva etapa y convertirse en integrantes de un hogar en el que les brinden mucho amor y tranquilidad.

La jornada se llevará a cabo en el parque El Nogal, en la localidad de Chapinero, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m. y los interesados tendrán la oportunidad de interactuar con los animales, conocer sus historias y también recibir los conocimientos en torno a una adopción responsable.

Este tipo de iniciativas busca fortalecer una cultura de respeto y protección hacia los animales en Bogotá, además de promover la conformación de familias interespecie, en las que perros y gatos tengan un lugar como compañeros y miembros del hogar.

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¿Cuáles son los requisitos para adoptar?

El Instituto ha establecido algunos requisitos que los posibles adoptantes deben cumplir para quedarse con un peludito y son los siguientes.

Ser consciente de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación.

Para adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla.

En el caso de perros de manejo especial, se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.

Para adoptar un gato, es necesario llevar guacal o morral especial para su transporte.

Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Los animales de compañía requieren tiempo para su cuidado, cariño y mucho afecto. Foto: Getty Images

Importancia de la adopción responsable

Las autoridades siempre hacen énfasis en la importancia de realizar una adopción responsable, pues al incorporar animales a un hogar, ellos no solo esperan protección, alimentación y cuidados, sino también un entorno estable en el que puedan desarrollarse y recibir afecto.

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Adoptar también implica asumir un compromiso de largo plazo. Antes de llevar un perro o gato a casa, es necesario evaluar si se cuenta con el tiempo, espacio y recursos económicos para atender sus necesidades durante toda su vida.

La alimentación, atención veterinaria, vacunación, esterilización, ejercicio y bienestar emocional hacen parte de las responsabilidades que adquiere una familia al decidir compartir su hogar con un animal de compañía.