Jornada de adopción de mascotas este viernes en Manizales: así puede darle una segunda oportunidad a un peludito

Los habitantes de Manizales tendrán este viernes 11 de septiembre una nueva oportunidad para conocer y adoptar perros y gatos que se encuentran a la espera de un hogar.

Esta es la agenda de jornadas de adopciones de perros y gatos en septiembre, en Bogotá

La jornada, organizada por la Alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Protección Animal (UPA), se llevará a cabo de 2:00 a 5:00 de la tarde en la plazoleta ubicada junto al CAI El Cable.

En este espacio, los interesados podrán acercarse para conocer a los animales que están disponibles, resolver inquietudes y recibir información sobre el proceso de adopción.

La iniciativa busca facilitar que estos peluditos encuentren familias dispuestas a ofrecerles cuidado y protección durante toda su vida. Por ello, la convocatoria está dirigida a personas que, además de querer sumar una mascota a su hogar, cuenten con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.

Jornada de adopción en Manizales. Foto: Alcaldía de Manizales/API.

¿Qué se necesita para adoptar?

De acuerdo con el Centro de Información de la Alcaldía de Manizales, quienes deseen iniciar el proceso deberán presentar los siguientes documentos:

Fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Una factura reciente de servicios públicos.

Certificado laboral.

Los responsables de este proceso indican que, más allá de los requisitos establecidos, adoptar implica asumir una responsabilidad permanente, por lo que los nuevos cuidadores deberán garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria, protección, afecto y un espacio seguro para la mascota, además de comprometerse con su cuidado a lo largo de su vida.

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Adopciones en Bogotá

En Bogotá también los peluditos esperan por una nueva oportunidad y un hogar que les brinde mucho amor. Perros y gatos que han sufrido por abandono, maltrato y condiciones de vulnerabilidad estarán este fin de semana y el próximo en búsqueda de una familia que los quiera.

Estos seres fueron atendidos y rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y están en busca de esos lugares seguros en los que puedan ser felices.

De acuerdo con el Instituto, las jornadas se realizarán el domingo 13 de septiembre, en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del IDPYBA, ubicada en la localidad de Engativá, barrio El Muelle, y el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal.

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