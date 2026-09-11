Jornada de adopción de mascotas este viernes en Manizales: así puede darle una segunda oportunidad a un peludito

Los habitantes de Manizales tendrán este viernes 11 de septiembre una nueva oportunidad para conocer y adoptar perros y gatos que se encuentran a la espera de un hogar.
La jornada, organizada por la Alcaldía de Manizales, a través de la Unidad de Protección Animal (UPA), se llevará a cabo de 2:00 a 5:00 de la tarde en la plazoleta ubicada junto al CAI El Cable.
En este espacio, los interesados podrán acercarse para conocer a los animales que están disponibles, resolver inquietudes y recibir información sobre el proceso de adopción.
La iniciativa busca facilitar que estos peluditos encuentren familias dispuestas a ofrecerles cuidado y protección durante toda su vida. Por ello, la convocatoria está dirigida a personas que, además de querer sumar una mascota a su hogar, cuenten con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar.
¿Qué se necesita para adoptar?
De acuerdo con el Centro de Información de la Alcaldía de Manizales, quienes deseen iniciar el proceso deberán presentar los siguientes documentos:
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
- Una factura reciente de servicios públicos.
- Certificado laboral.
Los responsables de este proceso indican que, más allá de los requisitos establecidos, adoptar implica asumir una responsabilidad permanente, por lo que los nuevos cuidadores deberán garantizar alimentación adecuada, atención veterinaria, protección, afecto y un espacio seguro para la mascota, además de comprometerse con su cuidado a lo largo de su vida.
Adopciones en Bogotá
En Bogotá también los peluditos esperan por una nueva oportunidad y un hogar que les brinde mucho amor. Perros y gatos que han sufrido por abandono, maltrato y condiciones de vulnerabilidad estarán este fin de semana y el próximo en búsqueda de una familia que los quiera.
Estos seres fueron atendidos y rehabilitados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y están en busca de esos lugares seguros en los que puedan ser felices.
De acuerdo con el Instituto, las jornadas se realizarán el domingo 13 de septiembre, en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) del IDPYBA, ubicada en la localidad de Engativá, barrio El Muelle, y el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal.
Recomendaciones para adoptar con el Instituto
- Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.
- Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.
- Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.
- Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado.
- Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.
- Fotocopia de la cédula y de un servicio público.
- Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.