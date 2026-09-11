Murió en Medellín guacamaya que sufrió graves lesiones por una cuerda en un árbol

Las autoridades ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá confirmaron el deceso de una guacamaya silvestre que había sido objeto de un operativo de rescate en el sector de Robledo, al noroccidente de Medellín.

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El espécimen había quedado atrapado en una cuerda suspendida a varios metros de altura en la copa de un árbol, lo que motivó la intervención oportuna de los equipos de emergencia tras la alerta emitida por la comunidad de la zona.

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A pesar de la rápida movilización de los brigadistas y del traslado inmediato del ave a los centros médicos especializados, las graves afectaciones físicas provocadas por el enredo impidieron su recuperación.

El caso ha generado conmoción en la capital antioqueña, reavivando el debate sobre los riesgos que representan los residuos humanos y las cuerdas abandonadas para la avifauna urbana en la subregión.

Atención médica en el CAVR y causas del deceso

Tras ser liberada de la estructura vehicular y vegetal en la que se encontraba aprisionada, la guacamaya fue ingresada al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), entidad operada en convenio con la Universidad CES.

En el recinto clínico, un equipo multidisciplinario de médicos veterinarios, biólogos y zootecnistas adelantó procedimientos de estabilización e intensivos para salvarle la vida.

Sin embargo, los exámenes diagnósticos determinaron compromisos vasculares y tisulares irreversibles producidos por la tensión de la cuerda durante el tiempo en que permaneció suspendida.

Respecto al desenlace del caso clínico y la gravedad de las heridas presentadas por el ejemplar, la entidad ambiental comunicó que “a pesar de los esfuerzos de nuestros veterinarios, del cuidado y la atención especializada que recibió después de su rescate, sus lesiones eran demasiado graves y no logró sobrevivir”.

Llamado a la responsabilidad ciudadana y líneas de emergencia

El lamentable hecho sirvió de insumo para que la corporación ambiental emitiera un mensaje de sensibilización dirigido a los habitantes del Valle de Aburrá sobre el impacto negativo de los desechos en los ecosistemas urbanos.

Las autoridades hicieron énfasis en que elementos cotidianos como cometas, piolas, cables o cuerdas dejados en los árboles se transforman en trampas mortales para las aves que habitan o transitan por la ciudad.

En su pronunciamiento pedagógico, la autoridad ambiental enfatizó que “una cuerda o cualquier elemento que dejemos en un árbol puede convertirse en una trampa mortal para la fauna”, instando a la ciudadanía a retirar estos materiales del entorno natural.

Asimismo, la entidad recordó la disponibilidad permanente de la línea telefónica 304 630 00 90 para el reporte de fauna silvestre herida o en riesgo, resaltando que la colaboración oportuna de los ciudadanos es vital para salvaguardar las especies en el territorio.