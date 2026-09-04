Esta es la agenda de jornadas de adopciones de perros y gatos en septiembre, en Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (IDPYBA) informó que durante este mes de septiembre se realizarán dos jornadas de adopciones de perros y gatos en la ciudad.

Las jornadas se realizarán el domingo 13 en la Unidad de Cuidado Animal UCA del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, y el sábado 19 de septiembre en el Parque El Nogal.

Los animales que estarán disponibles para adopción son perros y gatos que han sufrido por abandono, maltrato y hasta vida en calle en condiciones de vulnerabilidad y que están en busca de hogares que les den una nueva oportunidad de vida.

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La primera jornada se llevará a cabo en la UCA, la Unidad de Cuidado, en la cual se encuentran perros y gatos que se recuperan de diferentes situaciones que han enfrentado. Está ubicada en la localidad de Engativá, barrio El Muelle, Carrera 106A # 67-02.

“Los invitamos a abrir las puertas de sus hogares a nuestros perros y gatos; seres especiales que buscan un nuevo hogar, una oportunidad de disfrutar de una familia que los cuide, los ame y los proteja”, subrayó la entidad.

¿Qué debe tener en cuenta al momento de adoptar?

Ser consciente de que la decisión es para toda la vida y debe contar con la aprobación de todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo necesario para la entrevista y el proceso de verificación.

Para adoptar un perro, es obligatorio llevar pechera y traílla.

En el caso de perros de manejo especial, se debe contar con pechera adecuada y bozal de canasta.

Para adoptar un gato, es necesario llevar guacal o morral especial para su transporte.

Presentar fotocopia de la cédula y de un recibo de servicio público.

Tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Bogotá amplía la oferta de esterilizaciones gratuitas para perros y gatos con 11.000 cupos durante septiembre

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció que, durante el mes de septiembre, pondrá a disposición de la ciudadanía 11.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos, como parte de las acciones para promover la tenencia responsable y contribuir al bienestar de los animales de compañía en la ciudad.

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Las jornadas se llevarán a cabo en diferentes localidades de la ciudad a través de unidades móviles, además de los puntos fijos de atención ubicados en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), en Engativá, y en la Universidad Nacional.

Las localidades que harán parte de esta programación son Bosa, Suba, Kennedy, Usaquén, Engativá, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Usme, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, San Cristóbal, Los Mártires y Tunjuelito.