Cinco cosas que los perros saben de sus dueños: algunas lo sorprenderán

Los perros se han convertido en animales de compañía favoritos en los hogares, gracias a que les brindan a sus dueños afecto y una conexión especial que los hace únicos.

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Su capacidad para crear vínculos, participar en las rutinas familiares y responder a las emociones humanas hace que muchas personas los consideren parte de su familia. Además, compartir tiempo con ellos puede favorecer la actividad física, reducir la sensación de soledad y contribuir al bienestar emocional.

Uno de los aspectos que no muchos dueños conocen es que estos animales identifican muchas cosas de ellos, que ni siquiera imaginan. Su gran sentido del olfato, su capacidad para interpretar gestos y tonos de voz, y el aprendizaje que adquieren al compartir sus rutinas les permiten identificar señales que suelen pasar inadvertidas para los humanos. Estas son cinco cosas que los caninos saben de sus cuidadores, según el portal especializado Experto Animal.

Con el olfato los perros pueden identificar varias cosas de sus dueños. Foto: Getty Images

Conocen su miedo

Los perros tienen la capacidad de reconocer algunas señales que revelan cuándo las personas sienten miedo o están en una situación que genera inseguridad. Su extraordinario olfato les permite detectar cambios en el olor corporal asociados con las respuestas de estrés, mientras que su atención al lenguaje corporal les ayuda a identificar movimientos, posturas y gestos que reflejan nerviosismo. Ante estas señales, algunos canes pueden mostrarse inquietos, permanecer cerca de sus cuidadores o adoptar una actitud alerta.

Distingue el estado de ánimo

Los perros saben reconocer cambios en el estado de ánimo de sus cuidadores, al interpretar las expresiones faciales, los gestos y el tono de voz. Si lo notan triste o desanimado, es posible que se acerquen, busquen el contacto físico o permanezcan a su lado. Estas reacciones reflejan su capacidad para responder a señales emocionales y fortalecen el vínculo afectivo con sus dueños.

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Saben si la persona está enferma

Gracias a su olfato tan desarrollado, los perros pueden detectar cambios químicos asociados con algunas enfermedades, como alteraciones de la glucosa y ciertos tipos de cáncer, mediante un entrenamiento especializado. Sin embargo, que tu mascota olfatee insistentemente una zona del cuerpo no significa necesariamente que exista un problema de salud, pero vale la pena prestar atención a posibles señales.

Los perros detectan diferentes cosas en sus dueños. Foto: Getty Images

Distinguen el amor y el odio

Los expertos aseguran que los perros pueden captar cómo se sienten sus dueños ante otras personas al observar su lenguaje corporal, sus gestos y el tono de voz. Aunque no pueden saber con certeza si alguien le agrada, sí perciben señales de tensión, tranquilidad o confianza que les ayudan a interpretar las reacciones de sus amos y responder a ellas.

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Saben dónde han estado sus dueños

Por último, gracias a su extraordinario sentido del olfato, estos animales de compañía pueden reconocer rastros de aromas que sus dueños traen del exterior e identificar pistas sobre los lugares que ha visitado.

Así, al llegar a casa, pueden percibir olores asociados con otros animales, espacios verdes o diferentes ambientes. Su capacidad para distinguir una gran variedad de aromas es sorprendente, por lo que es importante evitar exponerlos directamente a sustancias u olores que puedan resultarles irritantes o perjudiciales.