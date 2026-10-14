Los perros ocupan un lugar importante en la vida de muchas personas porque, además de brindar compañía y afecto, pueden contribuir al bienestar emocional y favorecer hábitos como la actividad física y la interacción social.

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Con el tiempo, muchos se convierten en miembros de la familia y establecen vínculos estrechos con sus cuidadores. Sin embargo, para construir una convivencia saludable no basta con proporcionarles alimento, refugio y atención veterinaria: también es necesario comprender sus necesidades, respetar sus límites y aprender a reconocer cómo expresan sus emociones.

Mantener una buena comunicación con estas mascotas es fundamental para fortalecer el vínculo y favorecer su bienestar. Los canes se comunican mediante posturas corporales, movimientos de la cola, expresiones faciales, sonidos y cambios en su comportamiento.

Aprender a interpretar estas señales ayuda a identificar cuándo sienten miedo, estrés, alegría o incomodidad. Estas son algunas de la claves para entender su lenguaje, según AniCura, red de hospitales y clínicas para animales en españa.

Los perros se manifiestan de diferentes formas. Foto: Getty Images

Necesidad de interacción y caricias

Los perros expresan de distintas maneras si desean recibir afecto o si prefieren que respeten su espacio. Cuando se acercan voluntariamente y buscan el contacto, pueden estar invitando a una caricia. Sin embargo, si están descansando o concentrados en otra actividad, es importante observar cómo reaccionan si los tocan. La posición de las orejas, los movimientos de la cola, lamerse el hocico, apartarse o marcharse son señales que ayudan a identificar si se sienten cómodos o prefieren terminar la interacción.

Miedo

Cuando un can siente temor, puede agachar el cuerpo, esconder la cola entre las patas, llevar las orejas hacia atrás o lamerse el hocico. Algunos también se acuestan boca arriba. Estas señales pueden indicar que intenta evitar un conflicto o comunicar que se siente amenazado.

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Hambre

Estos animales pueden pedir comida ladrando, llorando, dando pequeños golpes con la pata o apoyando la cabeza en las piernas de su cuidador. Si reciben alimento cada vez que lo hacen, pueden aprender a repetir esa conducta con mayor frecuencia. Para evitarlo, conviene establecer horarios y distribuir adecuadamente su ración diaria, en lugar de esperar a que el animal reclame comida.

Los perros se comunican con su cuerpo. Foto: Getty Images

Respuesta ante una amenaza

Cuando un perro se siente acorralado o percibe un peligro, puede ladrar, gruñir o intentar morder para conseguir que aquello que lo amenaza se aleje. Esta reacción puede aparecer cuando considera que no tiene posibilidad de escapar. Sin embargo, no todos responden de la misma manera: algunos intentan intimidar, mientras que otros se encogen o permanecen inmóviles.

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Estrés

Los ladridos no siempre expresan alegría o una petición de atención. También pueden estar relacionados con el miedo, la frustración, la alerta o la incomodidad. Para comprender qué intenta comunicar el perro, es necesario observar el tono y la frecuencia de los ladridos, su postura corporal y las circunstancias en las que se producen. Identificar estas señales ayuda a reconocer situaciones que le generan malestar y a actuar de manera adecuada.