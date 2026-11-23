La Alcaldía de Medellín anunció cuatro actividades que se realizarán entre el 22 y el 30 de noviembre para promover las celebraciones decembrinas sin pólvora y prevenir las consecuencias de su uso en los animales y la salud de las personas.
La primera jornada tendrá lugar el domingo 22 de noviembre, durante la cuarta Adoptatón del año, que se realizará entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Allí, 80 perros y gatos estarán disponibles para adopción y se firmará un manifiesto antipólvora como llamado a proteger a los animales.
La Secretaría de Medio Ambiente recordó que las detonaciones pueden causar miedo, estrés, desorientación y accidentes en animales domésticos y silvestres. Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruíz, señaló: “nuevamente el mensaje: vamos a celebrar sin pólvora, por favor, para que cuidemos la vida de todos en la ciudad y, especialmente, libremos a nuestros animales de los efectos tan nocivos que tienen estas celebraciones tan estridentes con pólvora que asusta, que mata a nuestros animales de compañía”.
El 27 de noviembre, a las 9:00 a. m., el Parque de la Conservación será sede de la premiación del concurso de cuento Animalizarte, en el que participaron más de 100 niños y niñas con historias sobre el cuidado animal. Ese mismo día comenzará una actividad de salud mental y apoyo emocional asistido con perros en ExpoPet, en Plaza Mayor, que se extenderá hasta el 29 de noviembre.
Finalmente, el 30 de noviembre, las comunas de Buenos Aires, Laureles y Robledo recibirán la estrategia ‘Toma en el barrio’, con actividades pedagógicas sobre los riesgos de la pólvora, jornadas de bienestar animal y presentaciones de títeres.
La Administración Distrital también informó que 14 comunas priorizaron recursos de Presupuesto Participativo para desarrollar actividades de Navidad sin pólvora.