Tener perros y gatos en casa es cada vez más habitual en Colombia. Sin embargo, compartir espacios residenciales con animales de compañía también implica responsabilidades para sus propietarios, especialmente cuando se trata de edificios y conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal.

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En estos lugares, los dueños deben cumplir ciertas disposiciones relacionadas con el cuidado, manejo y circulación de sus mascotas por las zonas comunes. Estas medidas buscan garantizar una convivencia adecuada entre los residentes y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de otras personas.

En Colombia, varias de estas obligaciones están contempladas en la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que establece medidas correctivas para quienes incumplan las normas sobre tenencia de animales.

Una de las sanciones económicas más altas puede llegar a los cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), dependiendo de la conducta y la infracción cometida.

Los perros deben circular por las zonas comunes bajo la supervisión de sus responsables y con las medidas de seguridad correspondientes. Foto: Getty Images

¿Cuáles son las multas por incumplir las normas con las mascotas?

Entre las situaciones que pueden generar sanciones se encuentran las siguientes:

Multa de cuatro salarios mínimos: trasladar un perro de raza o características consideradas potencialmente peligrosas por espacios públicos, zonas comunes o lugares abiertos al público sin utilizar bozal, traílla y los demás elementos de seguridad exigidos por la normativa.

trasladar un perro de raza o características consideradas potencialmente peligrosas por espacios públicos, zonas comunes o lugares abiertos al público sin utilizar bozal, traílla y los demás elementos de seguridad exigidos por la normativa. Multa de cuatro salarios mínimos: incumplir las disposiciones legales relacionadas con la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

incumplir las disposiciones legales relacionadas con la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Multa de cuatro salarios mínimos: permitir que niños, niñas o adolescentes tengan bajo su responsabilidad, transporten o conduzcan ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

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Multa de cuatro salarios mínimos diarios: permitir que una persona con limitaciones físicas o sensoriales que le impidan controlar al animal tenga o transporte un perro de estas características.

permitir que una persona con limitaciones físicas o sensoriales que le impidan controlar al animal tenga o transporte un perro de estas características. Multa de cuatro salarios mínimos diarios: tener o transportar perros potencialmente peligrosos cuando la persona responsable se encuentre en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

tener o transportar perros potencialmente peligrosos cuando la persona responsable se encuentre en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Multa de cuatro salarios mínimos: incumplir los requisitos legales de importación, registro, posesión, compra, venta, traspaso o cualquier otra forma de transferencia de la propiedad de estos animales.

La tenencia responsable de animales también implica respetar las normas de los espacios residenciales compartidos. Foto: Getty Images

Aunque las administraciones de edificios y conjuntos tienen la facultad de establecer disposiciones para mantener el orden y la convivencia, sus reglamentos no pueden desconocer los derechos de los propietarios de animales de compañía.

Por ejemplo, no está permitido prohibir de manera general la circulación de mascotas por las zonas comunes, incluidos los ascensores. Tampoco se pueden exigir autorizaciones previas para que los animales transiten por estos espacios.

Esto no significa que los propietarios estén exentos de responsabilidades. Por el contrario, deben garantizar el control de sus mascotas, recoger sus desechos y cumplir las medidas de seguridad correspondientes.