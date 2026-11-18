Una perrita fue vista en condiciones preocupantes debajo de un puente, en un caño del sector de Gustavo Restrepo, en el sur de Bogotá, por lo que en redes sociales se han hecho diferentes llamados para ayudarla.

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Según versiones de quienes la vieron, el animal se encontraba deambulando por el lugar y, al momento de ser encontrada, aparentemente tenía dificultades para moverse. Ante esta situación, se inició un llamado urgente para conseguir ayuda y ponerla a salvo.

La alerta fue difundida a través de redes sociales, donde solicitó apoyo para atender a la pequeña peluda, que al parecer es de raza criolla, con rasgos de cocker, y la cual posiblemente se encuentra en estado de gestación, por lo que requiere valoración veterinaria que permita brindarle la atención necesaria.

La preocupación radica en que permanece en un sitio que representa un riesgo para su integridad, mientras necesita atención y protección. Por ello, uno de los principales objetivos es encontrar a alguien que pueda recibirla temporalmente en su hogar, brindarle un espacio seguro y facilitar los cuidados que requiere mientras se conoce su condición de salud.

¿Cómo ayudarla?

Lo primero que debe buscarse es el rescate del lugar en el que se encuentra para brindarle atención veterinaria y comida.

Así mismo, la pretensión de quienes han denunciado la situación es que se le ofrezca un hogar de paso o brindarle una oportunidad de adopción para que tenga un hogar definitivo.

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Es un hecho que los animales en estas condiciones se enfrentan a diversidad de riesgos y durante la temporada decembrina es muy frecuente que se presenten situaciones de abandono y pérdidas de mascotas por el uso de pólvora.

De allí la importancia de actuar y evitar que la pequeña peluda continúe expuesta a los peligros de la calle.