¿Por qué los gatos dejan de acicalarse y cuándo este cambio puede ser una señal de alerta?

Los gatos dedican una parte importante del día al acicalamiento, una práctica que puede ocupar cerca del 30% de su tiempo. Este hábito comienza a desarrollarse durante las primeras semanas de vida, cuando observan y aprenden de su madre, y suele mantenerse a lo largo de toda su existencia.

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No obstante, algunos felinos dejan de realizar esta actividad o nunca llegan a incorporarla, bien porque no adquirieron ese comportamiento o porque presentan enfermedades y otras alteraciones que afectan su capacidad o interés por asearse, un detalle al que se le debe prestar especial atención.

El portal especializado Experto Animal indica que el acicalamiento de los gatos no es simplemente un hábito de higiene o una forma de pasar el tiempo, sino una conducta instintiva relacionada con su supervivencia. Además de mantener limpio su cuerpo y en buenas condiciones el pelaje, les permite regular la temperatura corporal, especialmente durante los días calurosos, ya que no cuentan con glándulas sudoríparas en la mayor parte de su piel.

El acicalamiento en los gatos es una conducta muy normal. Foto: Getty Images

Otra de sus funciones es protegerlos de agentes externos, pues las pequeñas espículas de su lengua ayudan a retirar suciedad, parásitos y gérmenes que podrían causarles enfermedades.

De igual forma, el acicalamiento está relacionado con su bienestar emocional y sus relaciones sociales. Cuando un gato se lava tranquilamente, suele ser señal de que se siente cómodo y relajado, aunque también puede utilizar esta conducta para evitar interacciones.

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Las razones detrás de la falta de acicalamiento

Así las cosas y dado que es una conducta muy recurrente en estos peluditos, cuando dejan de tenerla es importante prestarle atención, pues es posible que obedezca a factores como los siguientes.

Problemas dentales: las fracturas o infecciones en los dientes provocan dolor y hacen que el gato evite acicalarse.

las fracturas o infecciones en los dientes provocan dolor y hacen que el gato evite acicalarse. Enfermedades bucales: afecciones como la gingivitis y la gingivoestomatitis causan inflamación y molestias que dificultan el lavado y hasta la alimentación.

afecciones como la gingivitis y la gingivoestomatitis causan inflamación y molestias que dificultan el lavado y hasta la alimentación. Obesidad: el exceso de peso limita la movilidad e impide que el gato alcance algunas partes de su cuerpo para limpiarse.

Cuando los gatos adultos no se acicalan puede deberse a diferentes condiciones de salud. Foto: Getty Images

Artrosis: el desgaste de las articulaciones genera dolor y rigidez, lo que dificulta los movimientos necesarios para acicalarse.

el desgaste de las articulaciones genera dolor y rigidez, lo que dificulta los movimientos necesarios para acicalarse. Lumbalgia: el dolor en la zona lumbar puede hacer que el gato evite ciertas posturas y movimientos durante el aseo.

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Fracturas: las lesiones en huesos de la mandíbula, el tórax, la pelvis o la columna pueden impedir el acicalamiento por el dolor y la limitación de movimiento.

las lesiones en huesos de la mandíbula, el tórax, la pelvis o la columna pueden impedir el acicalamiento por el dolor y la limitación de movimiento. Demencia senil: en gatos mayores, el deterioro cognitivo puede provocar que olviden hábitos cotidianos, como limpiarse.

De acuerdo con los expertos, si el michi no se asea y esto se vuelve recurrente, se debe acudir al veterinario para que sea examinado y si es alguna enfermedad, que esta pueda y tratada lo antes posible, a fin de recuperar la calidad de vida del animal y conseguir que pueda retomar esta conducta tan necesaria para él.