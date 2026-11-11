Querida presentadora de ‘Noticias RCN’ se despide del canal; ahora empaca sus maletas para cumplir un nuevo reto fuera del país

A finales de noviembre de 2024, RCN hizo un anuncio que emocionó a los televidentes, relacionado con la llegada de una nueva integrante a su equipo de trabajo en el informativo, quien estaría a cargo de la sección deportiva junto a otros colegas.

En aquel momento, Ricardo Henao fue uno de los periodistas que más demostraron su alegría, pues se trataba de la medallista olímpica Caterine Ibargüen. Tras su paso por MasterChef Celebrity Colombia, donde también logró ganarse el cariño de la audiencia, la deportista aceptó el reto de incursionar en el mundo de la presentación.

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Pese a la excelente acogida que tuvo, no solo en el canal, sino entre los televidentes, Ibargüen se despidió de Noticias RCN en la emisión central del 10 de noviembre de 2026.

De acuerdo con sus colegas, la medallista olímpica dejará temporalmente su puesto en la sección deportiva del informativo, debido a una nueva oportunidad profesional con una importante cadena internacional en Estados Unidos.

En este contexto, aclararon que se trata de un tipo de “permiso” que ella misma solicitó para ausentarse de las pantallas por unos meses y cumplir este nuevo reto, que la lleva a empacar sus maletas y despedirse de sus compañeros y otros seres queridos.

“Se va a ir por unos mesecitos a hacer parte de uno de los realities también más exitosos del mundo”, comentó José Manuel Acevedo, a lo que la deportista respondió: “El buen hijo regresa a casa”.

Sobre el nuevo paso que dará, Caterine señaló que es muy importante para ella porque siente que nació para “competir”. Cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo, no lo pensará dos veces.

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Por ahora se desconoce el nombre del reality en el que entrará a participar la deportista en el país norteamericano. No obstante, dejó en evidencia que está emocionada y preparada para dar lo mejor de sí misma, tal como lo hizo durante su experiencia en Exatlón Estados Unidos All-Stars.

En este formato de competencia física, transmitido por la cadena televisiva Telemundo, Caterine Ibargüen se destacó por su rendimiento físico y actitud positiva en cada pista, logrando llegar a la recta final. Además, dejó una huella imborrable en MasterChef Celebrity, un concurso en el que puso a prueba una de sus facetas menos conocidas en el mundo de la gastronomía.