Candidata a Miss Universo 2026 sufrió fuerte accidente en su carro a días de la gran final: perdió el conocimiento tras el impacto

La representante de República Dominicana rumbo a Miss Universo 2026, Melissa Núñez, sufrió un fuerte accidente de tránsito en Santo Domingo durante la noche del viernes 6 de noviembre.

La candidata viajaba acompañada por la directora nacional de la franquicia, Magali Febles, y un conductor, cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado. A pesar del impacto y de los cambios obligados en su agenda de viaje, la reina de belleza confirmó que su compromiso de representar a su país sigue firme.

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El siniestro vial se registró en el sector El Millón, en el Distrito Nacional de Santo Domingo. De acuerdo con las declaraciones brindadas por Magali Febles mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, el accidente ocurrió cuando una de las llantas del automóvil impactó contra un muro de cemento y estalló, lo que provocó la pérdida del control del vehículo.

El automóvil terminó volcado en una zanja al costado de la vía. Febles relató los angustiantes momentos vividos durante y después del choque:

“El impacto fue tan fuerte que yo sentí cómo le di con la cabeza al tablero del carro”, expresó la directora de la franquicia.

Asimismo, detalló que vivieron minutos de incertidumbre mientras esperaban a los cuerpos de socorro, dado que Melissa Núñez perdió el conocimiento por unos instantes tras la colisión.

Unidades de emergencia acudieron al lugar de los hechos para brindar los primeros auxilios y rescatar a los ocupantes del carro. Posteriormente, Núñez y Febles fueron trasladadas a un centro médico privado del Distrito Nacional para ser sometidas a una chequeo completo.

Según reportó el diario local Diario Libre, las evaluaciones determinaron que Melissa Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, especialmente en la zona del antebrazo y la muñeca.

Por su parte, Febles presentó dolor de cabeza debido al trauma contundente y molestias en el costado derecho. El equipo médico recomendó mantener a ambas bajo observación y realizar exámenes radiológicos de control antes de autorizar cualquier desplazamiento internacional.

La emergencia médica obligó a suspender los eventos programados para el domingo 8 de noviembre, incluyendo el acto oficial de despedida que se iba a llevar a cabo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. El itinerario original contemplaba el traslado de la candidata hacia Puerto Rico para sumarse a los compromisos previos de la contienda internacional.

Pese a la situación, la propia Melissa Núñez llevó tranquilidad a sus seguidores a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que confirmó su continuidad en el certamen:

“No me cabe en el pecho el agradecimiento profundo que siento con tantas muestras de amor y de preocupación luego del accidente. Mi deseo de representarlos sigue más fuerte que nunca.”

Reina de belleza y su directora sufrieron grave accidente de tránsito antes de viajar a Miss Universo Foto: Tomado de redes

La edición número 75 de Miss Universo se desarrollará en Puerto Rico, reuniendo a delegadas de diversas partes del mundo. La agenda del concurso incluye el desfile de trajes típicos el 21 de noviembre y la competencia preliminar el 22 de noviembre.

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La ceremonia de coronación está fechada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, noche en la que la actual soberana, la mexicana Fátima Bosch, entregará su corona.

Tras el susto sufrido en las carreteras dominicanas, Núñez se esta enfocando en su recuperación para viajar e integrarse a la concentración de la belleza universal.