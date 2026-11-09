Luis Fernando ‘El Negro’ Salas será papá por tercera vez a sus 52 años: así anunció la llegada de su nuevo bebé

El actor caleño Luis Fernando ‘El Negro’ Salas y su esposa, Ana María Espinosa, atraviesan uno de los momentos más esperados de su vida familiar.

A poco más de un año de haber llegado al altar, la pareja confirmó que se encuentra a la espera de su primer hijo en común, el embarazo ya va por su segundo trimestre de gestación y ha generado varias reacciones entre sus seguidores y amigos cercanos.

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La historia de la pareja sumó un momento importante el 20 de septiembre de 2025, cuando contrajeron matrimonio en una hacienda campestre del Valle del Cauca. La ceremonia al aire libre, compartida mediante transmisiones en vivo por redes sociales, reunió a familiares y figuras de la farándula nacional.

Tras consolidar su hogar, la noticia del embarazo fue dada a conocer inicialmente por el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, donde los presentadores felicitaron al actor destacando su faceta familiar.

Posteriormente, el propio Salas utilizó sus redes sociales para publicar un video alusivo a la revelación de género del bebé, un clip que dejó la expectativa abierta entre sus seguidores al no mostrar el resultado final y generar comentarios divertidos por parte de sus seguidores.

La llegada de este bebé representará una experiencia distinta para cada uno. Para Ana María Espinosa significa su debut en la maternidad, mientras que para el recordado actor de producciones como El Cartel de los Sapos y La mamá del 10 será su tercera vez como padre.

Salas tiene dos hijos de relaciones anteriores: Nicolás, quien reside actualmente en Estados Unidos y nació en su juventud; y Jerónimo, nacido en 2015, fruto de su matrimonio con María Fernanda Patiño.

La exposición mediática de Salas tuvo un crecimiento tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el programa del Canal RCN que lo volvió a poner en la conversación.

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Aunque durante el transcurso del reality surgieron comentarios y especulaciones sobre su vida sentimental, la pareja dejó atrás los rumores de pasillo para concentrarse en su proyecto de vida en común.

Hoy, pasando por el segundo trimestre de embarazo, Salas y Espinosa afrontan esta etapa con tranquilidad, a la espera de revelar próximamente el sexo de su bebé y compartir el desarrollo de su embarazo con sus seguidores.