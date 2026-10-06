Estudio revela que solo el 19 % de los colombianos considera la paternidad como símbolo de éxito

La estabilidad económica y el acceso a una vivienda propia ganan terreno frente a los hitos familiares tradicionales en la definición de una vida exitosa. Así lo revela el estudio global Aspiraciones de vida 2026, de Ipsos, que encuestó a 22.693 personas en 30 países.

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En Colombia, solo el 19 % de los encuestados considera que ser padre o madre es un indicador de éxito, uno de los porcentajes más bajos del estudio. El país comparte esta cifra con Perú, mientras que México registra el menor nivel, con un 16 %.

En contraste, en el promedio de los 30 países analizados, el 65 % identifica tener un empleo estable de tiempo completo como una señal de éxito y el 58 % menciona ser propietario de una vivienda. Estas opciones superan a la paternidad, con el 31 %, y al matrimonio o la formalización de una unión civil, con el 25 %.

65 % de los encuestados considera que contar con un trabajo de tiempo completo y estable es un indicador de éxito. Foto: Getty Images

Sobre esto, Ángela Cortés, gerente de Estrategia y Comprensión de Mercado de Ipsos Colombia, explicó que “Ahora, la distinción entre aspiraciones y expectativas es fundamental. Los resultados muestran que las generaciones más jóvenes comparten, en gran medida, una visión similar sobre los hitos que definen una vida exitosa; sin embargo, expresan una menor confianza en poder alcanzarlos. Esto sugiere que las diferencias no necesariamente obedecen a un abandono de las aspiraciones tradicionales, sino a las barreras que dificultan su cumplimiento”.

El estudio también encontró diferencias relacionadas con los ingresos. Las personas de hogares con mayores recursos no solo mencionan con más frecuencia el empleo estable como indicador de éxito, sino que también reportan mayores expectativas de alcanzar hitos como la paternidad y el matrimonio. Esto refleja que las condiciones económicas pueden influir tanto en las prioridades como en las posibilidades de cumplirlas.

A escala internacional, Sudáfrica lidera la valoración del empleo estable como indicador de éxito, con el 79 %, mientras que Gran Bretaña encabeza las menciones a la vivienda propia, con el 69 %. En contraste, Japón registra el porcentaje más bajo en este último aspecto, con el 30 %.

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Para Ipsos, distinguir entre las aspiraciones y las posibilidades reales de alcanzarlas permite comprender cómo las condiciones económicas y sociales influyen en la percepción del éxito.

“En el promedio de los países analizados, la seguridad económica ocupa actualmente un lugar central en la definición de una vida exitosa y se ubica por delante de hitos familiares tradicionales. Comprender esta jerarquía de prioridades permite identificar mejor las expectativas de las personas y ofrece elementos relevantes para que gobiernos, marcas y organizaciones respondan de manera más pertinente a sus necesidades”, concluyó Cortés.