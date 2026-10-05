El reto de las empresas ante el crecimiento del empleo formal: agilizar las afiliaciones

El crecimiento del empleo formal en Colombia también está generando nuevos retos para las empresas en la gestión de las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social. A junio de 2026, el número de cotizantes llegó a 19,95 millones, lo que representa un aumento de un 19,3 % frente al mismo periodo de 2025. En ese mismo periodo se registraron 15,13 millones de trabajadores activos, de acuerdo con cifras del boletín Cifras de Mercado – GCPS.

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El aumento en el número de trabajadores implica para las organizaciones mayores volúmenes de información y trámites relacionados con la vinculación laboral. La gestión manual o dispersa de estos procesos puede generar errores, reprocesos, mayores tiempos de respuesta y dificultades para hacer seguimiento a las solicitudes.

En este escenario, la digitalización se presenta como una alternativa para agilizar la gestión de afiliaciones y centralizar la información. Aportes en Línea cuenta con Afiliación en Línea, una herramienta que permite a las empresas gestionar desde un mismo entorno las afiliaciones de sus trabajadores a salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación.

“El crecimiento del empleo formal le exige a las empresas colombianas procesos de vinculación más ágiles y confiables”, afirmó Carlos Andrés Orjuela, gerente Comercial & Marketing de Aportes en Línea.

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La herramienta permite consultar el estado de las solicitudes y hacer seguimiento al proceso, con el objetivo de reducir verificaciones manuales ante distintas entidades.

Según la compañía, Afiliación en Línea ya ha gestionado más de 115.000 afiliaciones, en medio de una tendencia de las áreas de talento humano hacia la incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar la trazabilidad y eficiencia de procesos asociados a la vinculación de trabajadores.