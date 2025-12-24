EPS: cuándo se puede cambiar y qué debe tener en cuenta

En Colombia, el cambio de Entidad Promotora de Salud (EPS) es un derecho de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y está regulado por normas vigentes del Estado.

El proceso, regulado por el Decreto 2353 de 2015, puede realizarse de manera digital o presencial, busca garantizar la libre escogencia, la continuidad en la atención y el acceso efectivo a los servicios de salud, según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

La regla general establece que una persona puede solicitar el traslado de EPS una vez haya permanecido afiliada al menos 12 meses (360 días) en su entidad actual, ya sea de forma continua o discontinua.

Este requisito aplica tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, y tiene como objetivo dar estabilidad al sistema y permitir la adecuada planeación de la prestación del servicio.

No obstante, la normativa contempla excepciones en las que el cambio puede hacerse sin cumplir ese plazo. Entre ellas están los casos en los que la EPS deja de prestar servicios en el lugar de residencia del afiliado, o cuando se solicita la unificación del núcleo familiar, es decir, cuando varios integrantes del hogar desean estar afiliados a la misma EPS.

El cambio de EPS es gratuito y no requiere intermediarios. Foto: Zabi - stock.adobe.com

En estos escenarios, la autoridad sanitaria ha indicado que el traslado debe facilitarse sin afectar la atención en salud.

Uno de los avances más relevantes del sistema es que el trámite puede realizarse por internet, a través del Sistema de Afiliación Transaccional (SAT), disponible en el portal Mi Seguridad Social.

Allí, los ciudadanos pueden registrarse, consultar su estado de afiliación y solicitar el traslado de EPS sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina. El proceso requiere la validación de identidad y la aceptación de las condiciones del cambio.

Para quienes no tienen acceso a medios digitales o prefieren la atención directa, el traslado también puede hacerse de manera presencial, acudiendo a la EPS a la que se desea ingresar o a la entidad actual.

En estos casos, se diligencia un formulario de afiliación o traslado. Las autoridades han reiterado que ninguna EPS puede suspender servicios mientras se surte el proceso, siempre que el afiliado cumpla los requisitos.

Entre las recomendaciones oficiales antes de solicitar el cambio están verificar que la nueva EPS tenga cobertura en el municipio de residencia, revisar su red de prestadores, y confirmar que los tratamientos en curso puedan continuar sin interrupciones.

En el caso de cotizantes independientes, también es clave estar al día en los aportes, ya que las deudas pueden retrasar el trámite.

El Ministerio de Salud ha insistido en que las EPS no pueden exigir justificaciones médicas ni razones adicionales cuando el afiliado cumple el tiempo mínimo de permanencia.

Asimismo, recordó que cualquier irregularidad, negación injustificada o barrera administrativa puede ser denunciada ante la Superintendencia Nacional de Salud.

En un contexto de ajustes y vigilancia al sistema de salud, conocer el procedimiento para cambiar de EPS se vuelve fundamental para los ciudadanos.

La normativa vigente busca que el traslado sea ágil, transparente y sin afectar el derecho a la atención, reforzando la libre elección como uno de los pilares del sistema de salud colombiano.