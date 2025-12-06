Suscribirse

Armando Benedetti, al régimen contributivo de la Nueva EPS

El hombre más cercano al presidente Gustavo Petro considera que le pasaron una cuenta de cobro porque está incluido en la Lista Clinton.

Redacción Confidenciales
6 de diciembre de 2025, 6:16 a. m.
Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

Luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmara que Sura y Colsanitas no le vendieron una póliza de salud para él, su esposa y sus hijos, decidió acudir a las tutelas judiciales para reclamar sus derechos. Mientras tanto, como plan B, decidió afiliarse al régimen contributivo de la Nueva EPS, que hoy cuenta con más de 11 millones de usuarios. A sus hijos y a su esposa los cobijará su suegra, Adelina Covo.

Contexto: Cathy Juvinao cuestiona a Armando Benedetti luego de que Sura le cancelara la póliza: “Ustedes como Gobierno acabaron el sistema de salud”

El hombre más cercano al presidente Gustavo Petro considera que le pasaron una cuenta de cobro porque está incluido en la Lista Clinton y por sus posturas a favor de la reforma a la salud. En los últimos años, el Gobierno Petro les ha declarado la guerra a las empresas prestadoras de salud.

