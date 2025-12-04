Cathy Juvinao cuestiona a Armando Benedetti luego de que Sura le cancelara la póliza: “Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud”

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, cuestionó la denuncia que hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la EPS Sura le canceló la póliza.

“Ustedes como gobierno acabaron el sistema de salud al punto de que si no es con prepagada difícilmente se tiene una atención oportuna. Y se los dijimos: el sistema ahora será más segregado, ampliando las brechas, todo lo contrario de lo que prometieron”, dijo la congresista.

Juvinao reposteó el trino que hizo Benedetti en su cuenta de X: “Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país”.

El ministro rechazó el cuestionamiento de la congresista tras esta nueva situación que enfrenta junto a su familia:

“Representante, por favor. Yo estoy hablando, es del derecho a la igualdad, de la no discriminación de los niños, por tener una posición predominante las aseguradoras de salud”, le respondió Benedetti.

El funcionario del Gobierno Petro le refutó que no se estaba refiriendo a la crisis del sistema de salud que atraviesan las EPS del país.

“No estoy hablando sobre el sistema de salud. No porque le caiga mal, confunda el debate. Todo esto es por la época electoral. No todo siempre tiene que ser político. No espero su solidaridad, pero no se ponga del lado de los victimarios. ¿O es que alguien en este país puede defender a las EPS?”, mencionó.

Ante este nuevo trino de Benedetti, Juvinao le respondió: “En el Congreso les advertimos que al inducir una ‘crisis explícita’ estaban vulnerando el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la salud de millones. ¿Tocó que usted necesitara del sistema para que entendiera la situación en la que dejaron a millones? Ya es tarde. TODOS perdimos”.

El ministro publicó otro trino dirigido puntualmente a quienes lo atacan y mencionó a Colsanitas: “Quienes me ataquen están pagos por las EPS cuando estoy defendiendo los derechos de mi familia ante las aseguradoras perversas y maléficas que han depredado el sector de la salud, empezando por Colsanitas”.

A este trino, la congresista dijo: “Si las aseguradoras son perversas y maléficas, no entiendo por qué quiere usted una póliza con aseguradoras perversas y maléficas, ministro. Pásese a la Nueva EPS que está administrada por su gobierno hace dos años. Ese fue el modelo que Uds. le impusieron a toda Colombia".

Pese a la presunta cancelación de la póliza, Benedetti dio a conocer que intentó hacer el trámite ante Colsanitas, pero que, al parecer, no fue posible la afiliación.

“Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero de que tampoco nos afiliarían”, agregó en el trino principal de la denuncia.