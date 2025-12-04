Armando Benedetti denuncia que Sura les canceló la póliza a él y su familia: “No tenemos acceso a la medicina prepagada. Eso es discriminación”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo una grave denuncia este jueves 4 de diciembre, en su cuenta personal de X, en la que aseguró que la EPS Sura le canceló la póliza.

“¡¡Aberrante!! ¡¡Ni mi esposa, ni mis hijos ni yo tenemos acceso a la medicina prepagada en este país!!”, detalló inicialmente el ministro, quien es mano derecha del presidente Gustavo Petro.

El funcionario rechazó esta nueva situación que enfrenta junto a su familia: “Eso es discriminación con mis hijos que son menores de edad, a la igualdad y todo por el papel predominante de las aseguradoras en este país”.

Pese a la presunta cancelación de la póliza, Benedetti dio a conocer que intentó hacer el trámite ante Colsanitas, pero que, al parecer, no fue posible la afiliación.

“Sura me canceló la póliza que por años hemos tenido, tramité ante Colsanitas y por debajo de la mesa me entero de que tampoco nos afiliarían”, agregó.

El funcionario fue enfático al mencionar que tras esta supuesta cancelación, interpondrá tutelas y quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud. Por el momento, EPS Sura no se ha pronunciado al respecto.

El ministro, quien ha criticado a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que aplazaron indefinidamente el debate sobre la reforma a la salud hasta que el Gobierno Petro no asegure los recursos para su eventual implementación, lanzó una pulla en medio de esta situación: “¿Será que es por mi posición con la reforma a la salud?”.

La decisión de los congresistas ha generado todo tipo de molestias en el Ejecutivo, y así lo hizo público Benedetti a través de sus redes sociales a finales de octubre: