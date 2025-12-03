Suscribirse

Armando Benedetti dice en vivo quién estaría detrás de las ‘chuzadas’ a su celular: “Es una hipótesis”

El ministro del Interior contó detalles en El Debate de SEMANA, sobre el software espía hallado en su celular.

Redacción Debate
3 de diciembre de 2025, 5:28 p. m.
Armando Benedetti.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que en su celular fue hallado un software malicioso para espiarlo.

De acuerdo con Benedetti, se trataría del sistema espía Pegasus, el cual fue encontrado en su equipo celular por un perito forense.

En El Debate de SEMANA, el ministro Benedetti dijo que detrás de las ‘chuzadas’ a su equipo móvil, la “hipótesis” es que se estaría llevando a cabo desde una entidad gubernamental del extranjero.

Habla Armando Benedetti. Dice ser blanco de ESPIONAJE, ¿qué está pasando? | El Debate

“Cuando hablan de gubernamental, están hablando que tiene que ser de un gobierno, no propio de una entidad del gobierno, porque ese software cuesta entre 5 y 10 millones de dólares y tengo entendido que solamente se puede usar durante un año. Entonces, lo que se quiere hacer referencia ahí, es que es un gobierno el que puede adquirir ese tipo de software por lo costoso y la tecnología que tiene. Está diseñado y hecho para cazar terroristas, narcotraficantes, maleantes de alta peligrosidad, pero siempre se termina usando contra personas de la oposición, como para espiar gente del gobierno”, explicó el funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ministro también explicó en El Debate que no se puede establecer puntualmente desde dónde está operando ese software espía, dado a que no se deja rastrear, ni tampoco se puede saber cuándo fue instalado en su celular.

“Cuando usted entra a un programa a rastrearlo, es tan sofisticado el virus que este se esconde o desaparece mientras lo rastrean. Por eso aquí, esto se empezó a hacer desde el miércoles a las nueve de la noche y a las cinco de la mañana dejaron de estar en mi teléfono, el sábado me dieron un informe preliminar, y hasta ayer me entregaron todo lo que tiene que ver con el informe escrito y electromagnético sobre el tema”, agregó Benedetti.

En desarrollo.

