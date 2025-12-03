Armando Benedetti contó lo que Petro le dijo sobre el software espía detectado en su celular: “Quedamos en shock”

Hay preocupación en el entorno del ministro del Interior, Armando Benedetti, después de que se confirmara, por medio de un investigador privado, que habría un supuesto software espía en su celular.

Quien haya puesto esto en el teléfono móvil, podía escuchar absolutamente todo lo que el funcionario hablaba por llamadas, compartía en mensajes, entre otras cosas. Por eso, las investigaciones avanzan para saber qué hay detrás.

Benedetti habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y reveló qué le dijo el presidente Gustavo Petro cuando le contó lo que estaba sucediendo, teniendo en cuenta que es uno de los hombres más cercanos al jefe de Estado.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

El ministro explicó que el miércoles fue cuando mandó a analizar el celular y el día sábado le entregaron un primer informe preliminar. “Ahí me dicen que está Pegasus (nombre del software)”, dijo.

Tras esto, espero hasta el lunes y fue entonces cuando le comunicó a Petro lo que estaba pasando. “Quedamos un poco en shock”, reveló.

“Él me dijo que era bastante grave y que muy seguramente estábamos todos”, indicó.

Este martes, según contó, le entregaron ya el informe final por escrito, pero hasta el momento no se lo ha mostrado al máximo mandatario. No obstante, ya las alarmas están encendidas en la Casa de Nariño y no se descarta que otros funcionarios también puedan tener el software en su celular.

Benedetti afirmó que hasta el momento no se ha hecho un análisis del celular personal del presidente Petro. “Me imagino que él tomará las medidas pertinentes”, manifestó.

Incluso, el jefe de la cartera del Interior contó que antes de que mandara a hacer la verificación de su teléfono, otros dos funcionarios, de quienes no reveló nombres, se mostraron preocupados por un posible espionaje.

Diego Bonilla entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“Otros dos ministros me dijeron que tenían alguna percepción o una inseguridad de que tenían los dispositivos dentro de sus teléfonos, pero no me atrevo a decir nombres”, explicó.

De hecho, confirmó que estos jefes de carteras ya están haciendo los análisis en sus celulares para determinar si también estaban siendo espiados, tal y como ocurrido con él.

Por el momento, se están manejando muchas hipótesis sobre quiénes podrían estar detrás de estas ‘chuzadas’, aunque el ministro del Interior afirmó que la que tiene más peso es que haya una entidad gubernamental.

Esto ha tomado fuerza, según explicó, por el alto precio que tiene utilizar Pegasus, es un software que puede llegar a valer entre 5 y 10 millones de dólares solo por un año.

“Está diseñado y hecho para cazar terroristas, narcotraficantes, maleantes de alta peligrosidad, pero siempre se termina usando contra personas de la oposición, como para espiar gente del gobierno”, manifestó.