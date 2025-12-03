Suscribirse

Detectan software espía en el celular de Armando Benedetti, ministro del Interior

Fuentes cercanas al alto funcionario del Gobierno Petro confirmaron el hallazgo a SEMANA.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 11:25 a. m.
Armando Benedetti.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Un investigador privado detectó un software espía en el celular de Armando Benedetti, ministro del Interior y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro.

Fuentes cercanas a Benedetti describieron a SEMANA que peritos adelantaron una prueba técnica al teléfono y se halló, supuestamente, el sistema de Pegasus.

Contexto: Armando Benedetti le suplica a la Corte Suprema de Justicia que le ampare sus derechos por “emboscadas judiciales”

“El informe final se lo entregaron ayer (2 de diciembre). Desde el pasado viernes (28 de noviembre) hicieron el análisis de su dispositivo”, contaron allegados del ministro.

Él no se ha aventurado a lanzar hipótesis sobre quién podría estar detrás del software, pero se anticipó que emprenderá acciones legales para que sea la justicia la que esclarezca la situación.

Armando Benedetti, ministro del Interior.
Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN DIEGO CANO

Ese programa de vigilancia informática ya estaba en Colombia. Como se recordará, la administración de Joe Biden financió su compra para ser utilizado en la lucha contra las drogas en el país.

Su aplicación generó fuertes reparos por parte del presidente Gustavo Petro y pidió explicaciones, en su momento, sobre su alcance a la Policía Nacional.

