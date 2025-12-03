Confidenciales
Detectan software espía en el celular de Armando Benedetti, ministro del Interior
Fuentes cercanas al alto funcionario del Gobierno Petro confirmaron el hallazgo a SEMANA.
Un investigador privado detectó un software espía en el celular de Armando Benedetti, ministro del Interior y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro.
Fuentes cercanas a Benedetti describieron a SEMANA que peritos adelantaron una prueba técnica al teléfono y se halló, supuestamente, el sistema de Pegasus.
“El informe final se lo entregaron ayer (2 de diciembre). Desde el pasado viernes (28 de noviembre) hicieron el análisis de su dispositivo”, contaron allegados del ministro.
Él no se ha aventurado a lanzar hipótesis sobre quién podría estar detrás del software, pero se anticipó que emprenderá acciones legales para que sea la justicia la que esclarezca la situación.
Ese programa de vigilancia informática ya estaba en Colombia. Como se recordará, la administración de Joe Biden financió su compra para ser utilizado en la lucha contra las drogas en el país.
Su aplicación generó fuertes reparos por parte del presidente Gustavo Petro y pidió explicaciones, en su momento, sobre su alcance a la Policía Nacional.