“Son cobardes”: Armando Benedetti reprocha a senadores por reforma a la salud

El ministro del Interior cuestionó la decisión de la Comisión Séptima del Senado.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 2:31 p. m.
Armando Benedetti.
Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que aplazaron indefinidamente el debate sobre la reforma a la salud hasta que el Gobierno Petro no asegure los recursos para su eventual implementación.

La decisión de los congresistas generó todo tipo de molestias en el Ejecutivo, y así las hizo públicas Benedetti a través de sus redes sociales: “Esa Comisión hace un bloqueo por vísceras y en contra de Petro. Están, burdamente, dilatando. Son cobardes porque no son capaces de decirle sí o no al proyecto”.

Contexto: Ministro de Salud se ‘salió de casillas’ en pleno debate en el Senado

Él contó que la reforma a la salud llegó en marzo a la Comisión, y que se van a cumplir siete meses y no se ha votado. “Esa misma comisión hundió la reforma laboral sin haberla discutido”, recordó el ministro del Interior en la misma comunicación.

Los reproches también llegaron por el lado del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se “salió de casillas” en medio del debate y calificó a los senadores de inoperantes.

Contexto: “Vagos”, “cobardes”: Armando Benedetti, contra senadores a quienes les radicó un “mensaje de urgencia” para que aprueben reforma a la salud

“Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no tramita un proyecto que lleva desde el año pasado. Aquí pueden decirle a uno todo y cuando un medio les toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan”, dijo Jaramillo.

