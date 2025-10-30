“Son cobardes”: Armando Benedetti reprocha a senadores por reforma a la salud

El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó a los integrantes de la Comisión Séptima del Senado que aplazaron indefinidamente el debate sobre la reforma a la salud hasta que el Gobierno Petro no asegure los recursos para su eventual implementación.

La decisión de los congresistas generó todo tipo de molestias en el Ejecutivo, y así las hizo públicas Benedetti a través de sus redes sociales: “Esa Comisión hace un bloqueo por vísceras y en contra de Petro. Están, burdamente, dilatando. Son cobardes porque no son capaces de decirle sí o no al proyecto”.

Él contó que la reforma a la salud llegó en marzo a la Comisión, y que se van a cumplir siete meses y no se ha votado. “Esa misma comisión hundió la reforma laboral sin haberla discutido”, recordó el ministro del Interior en la misma comunicación.

Los reproches también llegaron por el lado del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que se “salió de casillas” en medio del debate y calificó a los senadores de inoperantes.