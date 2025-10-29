Suscribirse

Ministro de Salud se ‘salió de casillas’ en pleno debate en el Senado

Guillermo Alfonso Jaramillo criticó fuertemente a los senadores de la Comisión Séptima por frenar la discusión sobre la reforma a la Salud.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 4:52 p. m.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, protagonizó una polémica escena en la Comisión Séptima del Senado en medio de la discusión de la reforma al sistema que lidera. Los congresistas le pidieron respeto.

El proyecto fue engavetado y su discusión quedó aplazada indefinidamente hasta que el Gobierno Petro asegure los recursos para implementarlo. La decisión generó una fuerte molestia en el Ejecutivo, que planeaba sacar esta iniciativa rápidamente.

Contexto: Alejandro Gaviria arremete de nuevo contra la reforma a la salud: “Es un Frankenstein que agravará los problemas financieros”

Inoperante es una palabra elegante para no decir otras. Inoperante es que no tramita un proyecto que lleva desde el año pasado. Aquí pueden decirle a uno todo y cuando uno medio les toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan”, dijo Jaramillo en referencia a los senadores.

Sus críticas fueron más allá: “Piden plata para sus hospitales, controlan sus hospitales, los utilizan como directorios políticos, manejan la salud desde hace décadas en los departamentos. Y aquí entonces se vienen a aparecer en otra forma”.

La interpretación de la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, es que las manifestaciones del ministro de Salud serían una falta de respeto frente a la decisión que tomó la Comisión: “Es una decisión responsable con la salud y vida de los colombianos. Es más inoperante este Gobierno cuando pretende que se apruebe una reforma sin el aval fiscal”.

La senadora Martha Peralta, aliada de la administración de Gustavo Petro, respaldó al ministro de Salud: “Desde la Comisión VII seguimos dando la pelea, pero algunos no quieren entender que el pueblo colombiano está pidiendo cambios y reformas reales. No nos vamos a cansar. Seguiremos luchando hasta que la transformación de la salud sea una realidad para todos los colombianos”.

Contexto: El Ministerio de Hacienda no sabe cuánto cuesta la reforma a la salud, pero rechazó la ponencia alternativa que sí presentó cifras

El presidente Gustavo Petro también tomó partido en esta discusión: “Nadia Blel, el senador Pinto —ahora con su hijo en lista del Centro Democrático—, las representantes de iglesias que no quieren a los pobres sino para pedir diezmos, culpables de esta muertes en la salud, protegiendo la ignominia contra la salud del pueblo”.

Después de la discusión en la Comisión, el ministro insistió en sus señalamientos a través de X: “La Comisión Séptima del Senado lleva casi un año sin avanzar con la reforma a la salud. Es una comisión inoperante que solo ha puesto obstáculos. Así lo reiteré tras la decisión de la Comisión Séptima del Senado de suspender el debate de la reforma a la salud”.

