El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, volvió a lanzar duras críticas contra la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro, a la que calificó como un “Frankenstein” institucional que, lejos de solucionar los problemas del sistema, los profundizará.

Vale la pena reiterar cinco puntos sobre la reforma a la salud:



1. No hay nuevas fuentes de recursos para pagar por los equipos territoriales y la infraestructura. La reforma pretende tomar recursos de medicamentos y procedimientos, afectando los pacientes.



2. La reforma… — Alejandro Gaviria (@agaviriau) October 28, 2025

En una publicación en su cuenta de X, Gaviria resumió en cinco puntos lo que considera los principales errores del proyecto que avanza en el Congreso.

El primer señalamiento del exministro apunta al financiamiento: según Gaviria, la reforma no crea nuevas fuentes de recursos para sostener los equipos territoriales ni la infraestructura que promete, sino que busca tomar dinero de medicamentos y procedimientos, “afectando directamente a los pacientes”.

Alejandro Gaviria Exministro de Educación | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En su segundo argumento, cuestionó la idea del Gobierno de que “el manejo público de los recursos públicos” resolverá todos los males del sistema. “Los líos de las intervenciones y el Fomag muestran lo contrario”, advirtió, recordando los fracasos administrativos en otros fondos del Estado.

Gaviria también calificó la iniciativa como una estructura confusa donde “las funciones de los diferentes agentes no son claras”. Las nuevas “gestoras”, añadió, serían apenas “auditores débiles” a quienes se les quitan responsabilidades, pero se les paga lo mismo.

Presidente Gustavo Petro y la Ministra de salud Carolina Corcho | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Otro de los puntos críticos es la pérdida de innovación en los mecanismos de pago, ya que, según él, la reforma incentiva nuevamente el pago por evento, un modelo que podría agravar la crisis financiera en la atención de alta complejidad.

Por último, advirtió que la propuesta conduciría a un sistema público segregado, en el que solo quienes puedan pagar accederán a la medicina privada, mientras el resto dependerá de un sistema público desfinanciado.

Alejandro Gaviria y sus críticas al Congreso por la aprobación de la reforma a la salud. | Foto: FOTO1: JULIANA GIL/FOTO2: SEMANA.