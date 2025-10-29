“Vagos”, “cobardes”: Armando Benedetti, contra senadores a quienes les radicó un “mensaje de urgencia” para que aprueben reforma a la salud

Las formas entre la Casa de Nariño y la Comisión Séptima del Senado parece que se están perdiendo. Al menos, así lo consideran algunos congresistas de esta célula legislativa cuando analizan las palabras que utiliza el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra ellos. La razón: los legisladores no aceleran el estudio y eventual aprobación de la reforma a la salud del Gobierno Petro.

El proyecto lleva siete meses en la Comisión Séptima del Senado esperando que se surta el debate de su articulado y no ha corrido con suerte. La Comisión Séptima también hundió la reforma a la salud diseñada por la entonces ministra Carolina Corcho.

Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Este miércoles, 29 de octubre, Benedetti —convencido de la importancia del tránsito de esta iniciativa— radicó un mensaje de urgencia e insistencia para que la Comisión se dedique exclusivamente a discutir la reforma a la salud.

Lo anunció en sus redes sociales y divulgó los argumentos del pedido de urgencia. De paso, lanzó pullas a los congresistas.

“Presidente Miguel Ángel Pinto, es la Constitución la que dice que el mensaje de urgencia e insistencia está por encima de las decisiones de la Comisión. Dejen de ser cobardes. Póngale la cara al país”, escribió Benedetti.

Comisión Séptima del Senado. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Pinto, visiblemente molesto, respondió que el mensaje de urgencia “no cambiará la suspensión del debate. No se podrá votar hasta conocer la suerte de la ley de financiamiento”. Hoy, los congresistas de la Comisión Séptima no saben cuánto valdrá la reforma ni de dónde saldrán los recursos para financiarla.

Y es que el ministro del Interior ya les había lanzado otra andana a los senadores desde su cuenta oficial de X.

Miguel Ángel Pinto Hernández, nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Para que la Comisión Séptima del Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga a que la Comisión solo pueda abordar el tema de la reforma a la salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. ¡Trabajen, vagos!”, les manifestó desde sus redes sociales.

La tensión hoy entre el Congreso y el Gobierno es que nuevamente la Casa de Nariño no documenta cuánto vale la reforma a la salud, según dijo la senadora conservadora Nadia Blel.

SEMANA documentó que en siete oportunidades, el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha informado al Congreso el valor de implementar su reforma. Y lo más importante: no tiene claro de dónde saldrán los recursos para hacerlo.

Por eso, desde la Comisión Séptima han condicionado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que primero el Legislativo apruebe la Ley de Financiamiento y, posteriormente, se discuta la reforma a la salud.

Esa postura también molestó al ministro Jaramillo, quien se salió una vez más de casillas contra los congresistas este 29 de octubre.