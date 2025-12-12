Revelan preocupante informe que evidencia el deterioro del sistema de salud y las EPS durante el gobierno Petro

Unas horas después de que la Corte Constitucional abriera un incidente de desacato en contra del Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo, por no cumplir la orden de reajustar la UPC, la Procuraduría reveló un preocupante informe que refleja el deterioro que ha tenido el sistema de salud y las EPS durante el gobierno Petro.

El informe concluyó que después de un minucioso diagnóstico al sistema de salud colombiano, se ha producido un “deterioro progresivo” en su estructura, lo que provoca un enorme “riesgo” en las vidas de muchos connacionales que esperan contar con la atención médica cuando sea necesario.

Por eso, el ente de control terminó anunciando nuevas investigaciones que se abrirán en los próximos días contra los funcionarios que por “acciones u omisiones” en las funciones de dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema, permitieron la crisis por la que atraviesa la salud en Colombia.

Uno de los panoramas más preocupantes del documento es que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se dispararon exponencialmente las quejas, tutelas y desacatos por parte de los afiliados al sistema de salud en los últimos años.

Los resultados se lograron a partir de visitas administrativas a 18 Entidades Prestadoras de Salud (EPS), incluyendo 9 intervenidas, en las que se reveló que dichas intervenciones forzosas por parte de la Superintendencia de Salud han resultado en “empeoramiento” para las condiciones de acceso y sostenibilidad financiera.

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. | Foto: Tomada de la cuenta de X de Guillermo Alfonso Jaramillo.

Uno de los casos más críticos está en la Nueva EPS, donde la intervención dejó hallazgos preocupantes sobre el costo que superó los ingresos en los servicios de salud, pasando del 95% en 2022 al 121% en 2023, con un patrimonio negativo que supera los 4 billones de pesos para el año pasado.

“Este deterioro se acompaña de una cifra alarmante de más de 131.000 tutelas previstas para 2025 y más de 33.000 incidentes de desacato, lo que demuestra la pérdida de capacidad de respuesta”, advirtió la Procuraduría.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. | Foto: Procuraduría

En Coosalud EPS la siniestralidad aumentó en un 94% en 2022 al 115% en 2025, generando un gasto de 115 pesos por cada 100 pesos de ingreso; ese fenómeno económico generó pérdidas por más de un billón de pesos el año pasado.