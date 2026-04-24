Colombia arranca una nueva ofensiva de vacunación con jornada nacional y vacunatón nocturna, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, del 25 de abril al 2 de mayo.

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Se intensifica la inmunización contra más de 30 enfermedades en la Semana de Vacunación de las Américas

Frente al contexto regional de circulación de enfermedades prevenibles, Colombia reforzó su estrategia de inmunización con la 2.ª Jornada Nacional de Vacunación y la Vacunatón Nocturna.

Esto hace parte de las actividades programadas en la 24.ª Semana de Vacunación de las Américas, que se desarrollará entre el 25 de abril y el 2 de mayo.

La estrategia, según información oficial, tiene como objetivo proteger a más de 140.000 personas mediante acciones simultáneas en todos los municipios del territorio nacional.

Es una operación de salud pública que busca ampliar coberturas, cerrar brechas de acceso y reforzar la protección de la población frente a más de 30 enfermedades prevenibles por vacunación.

Aunque la estrategia tiene carácter nacional, el evento principal se llevará a cabo el 25 de abril en el parque principal de Soacha, Cundinamarca, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autoridades locales.

Este punto simbólico busca visibilizar el esfuerzo de articulación entre el nivel nacional y los territorios para fortalecer la inmunización, especialmente en poblaciones vulnerables.

En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social ha reiterado que la vacunación sigue siendo una de las principales herramientas de salud pública.

“La vacunación se mantiene como medida clave para proteger a la población. “El Ministerio de Salud intensificará las acciones para prevenir brotes, salvar vidas y evitar retrocesos en salud pública”, señala el comunicado oficial.

La estrategia incluye vacunación gratuita, brigadas en territorio y una Vacunatón nocturna para ampliar el acceso a la inmunización en todo el país. Foto: Getty Images

Vacunatón nocturna en Colombia busca ampliar el acceso a la inmunización con horarios extendidos

Como novedad dentro de esta movilización, el Ministerio programó una Vacunatón Nocturna para el 30 de abril, entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m.

El objetivo es facilitar el acceso a los biológicos a personas que, por razones laborales o académicas, no pueden asistir en horarios habituales.

Esta jornada extendida estará acompañada de actividades culturales en diferentes puntos, buscando también fortalecer la participación comunitaria.

El esquema de vacunación prioriza a menores de seis años, adultos mayores, gestantes y talento humano en salud, además de incluir refuerzos y dosis específicas según riesgo epidemiológico.

Entre ellos se destaca la aplicación de la dosis única contra el VPH para niños y adolescentes entre los 9 y 17 años, la protección contra la influenza estacional 2026 y el refuerzo contra la fiebre amarilla en viajeros y zonas de riesgo.

La operación sanitaria se respalda en una red de más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país, donde el servicio es gratuito y no exige afiliación al sistema de salud ni condición de nacionalidad.

A esta red se suman equipos extramurales que recorrerán territorios apartados para garantizar el acceso a las vacunas en zonas rurales y de difícil cobertura.

El esquema nacional contempla actualmente 24 vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades, lo que convierte a Colombia en uno de los países de la región con uno de los programas de inmunización más amplios, según lineamientos del sector salud.

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En este escenario, la combinación de jornadas masivas, vacunación nocturna y despliegue territorial busca no solo aumentar la cobertura, sino también responder a los riesgos epidemiológicos actuales en la región.

La finalidad es prevenir ante las alertas por enfermedades como el sarampión, la fiebre amarilla y el incremento de infecciones respiratorias.

Con esta estrategia, el país busca evitar retrocesos en salud pública, apostándole a una cobertura amplia, gratuita y sin barreras de acceso para toda la población.