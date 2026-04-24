Lo que preocupa a los expertos de salud antes del Mundial 2026 y que podría cambiar los planes de millones

La advertencia no es menor y llega en un momento clave: a poco más de un año del Mundial de 2026, autoridades sanitarias internacionales encienden las alarmas por la posible expansión de una de las enfermedades más contagiosas del planeta: el sarampión.

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El fenómeno no es nuevo, pero resulta preocupante por su contexto: la movilidad masiva de personas que implica un evento global de esta magnitud.

De acuerdo con reportes recientes retomados por varios medios, la alerta surge de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que viene monitoreando un aumento sostenido de casos en América.

La preocupación se centra en que millones de viajeros podrían convertirse en vectores involuntarios de transmisión, acelerando brotes en países que ya muestran señales de reintroducción del virus.

Las cifras respaldan el llamado de urgencia. Solo en las primeras semanas de 2026, la región reportó más de 1.000 casos adicionales de sarampión en al menos siete países, un aumento de 43 veces frente al mismo periodo del año anterior.

A esto se suma un panorama más amplio: entre 2025 y 2026 se han contabilizado cerca de 14.891 contagios y 29 muertes en América, lo que evidencia que la enfermedad no está bajo control total.

El problema, explican los expertos, no es solo el número de casos, sino la caída en las coberturas de vacunación. La OPS ha insistido en que el sarampión es prevenible con dos dosis, pero en varios países la inmunización está por debajo del 95 % recomendado, el umbral necesario para evitar brotes.

En ese contexto, el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá aparece como un catalizador de riesgo.

Mantener al día el esquema de vacunación hará que los viajeros disfruten del Mundial con más tranquilidad Foto: AFP

La alta circulación internacional podría replicar lo ocurrido con otras enfermedades en eventos masivos, donde una sola persona infectada puede generar múltiples cadenas de contagio.

“El flujo masivo de viajeros podría acelerar la propagación”, advierten organismos sanitarios.

Este escenario refuerza la idea de que el virus está circulando activamente en la región, lo que eleva el riesgo de importación a otros territorios, incluido Colombia.

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Frente a este panorama, la recomendación es clara: reforzar los esquemas de vacunación, especialmente en niños y adultos que no tengan las dosis completas, y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

La propia OPS ha insistido en que los sistemas de salud deben prepararse para detectar rápidamente casos sospechosos y cortar las cadenas de transmisión antes de que se conviertan en brotes mayores.

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Frente a este panorama, la recomendación es clara: reforzar los esquemas de vacunación, especialmente en niños y adultos que no tengan las dosis completas, y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

La propia OPS ha insistido en que los sistemas de salud deben prepararse para detectar rápidamente casos sospechosos y cortar las cadenas de transmisión antes de que se conviertan en brotes mayores.