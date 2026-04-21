Confirman quinto caso de sarampión importado en Colombia, ya son 4 en Bogotá

El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó por medio de un comunicado oficial, un nuevo caso de sarampión en Colombia, elevando a cinco los contagios importados registrados en el país en lo corrido del 2026.

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El anuncio se realizó tras una Sala de Análisis de Riesgo desarrollada junto al Instituto Nacional de Salud (INS), en medio de la vigilancia epidemiológica por brotes activos en Norteamérica.

De acuerdo con el comunicado, el caso corresponde a una mujer de 24 años en Bogotá, quien había viajado recientemente a Estados Unidos. Con este nuevo reporte, ya son cuatro los casos detectados en la capital y uno adicional en el departamento de Santander, todos asociados a contagios provenientes del exterior.

Las autoridades de salud informaron que la paciente se encuentra en buen estado general, bajo aislamiento y en seguimiento médico. Actualmente, está a la espera de una segunda muestra de suero que permitirá avanzar en la confirmación diagnóstica según los protocolos establecidos.

Además, se adelanta un rastreo exhaustivo de contactos cercanos, incluyendo personas con las que tuvo interacción durante el periodo de contagio, así como viajeros que pudieron estar expuestos.

El Ministerio señaló que, pese a que la mujer cuenta con antecedente de vacunación, se mantiene la vigilancia sobre su entorno familiar y social, con el fin de evitar posibles cadenas de transmisión.

Este seguimiento es clave, teniendo en cuenta que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se propaga fácilmente en poblaciones no inmunizadas.

El reporte se da en un contexto internacional complejo, con brotes activos en países como Canadá, Estados Unidos y México, lo que ha incrementado el riesgo de casos importados hacia Colombia.

Por esta razón, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente a quienes tienen previsto viajar al exterior, para que verifiquen y completen sus esquemas de vacunación.

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“El país mantiene activas todas las medidas de contención frente al virus”, indicaron desde la cartera de salud, destacando que el monitoreo epidemiológico continúa en todo el territorio nacional.

Por su parte, por medio de un video, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, confirmó el nuevo caso y explicó que se mantienen activos los protocolos de vigilancia en el país.

La funcionaria también insistió en la importancia de la prevención frente a este virus altamente contagioso. “Se está realizando monitoreo permanente a la paciente y a las personas con las que tuvo contacto”, indicó, y reiteró el llamado a la ciudadanía: “la vacunación sigue siendo la principal herramienta para evitar la propagación del sarampión, especialmente en viajeros internacionales”.

Finalmente, el Ministerio insistió en que la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión y evitar su propagación, por lo que hizo un llamado a la población a acudir a los puntos de inmunización, especialmente en el caso de niños y viajeros internacionales.