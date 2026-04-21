El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), realizó una agenda estratégica con el objetivo de reforzar la preparación regulatoria de Colombia en el marco de futuras emergencias en la salud pública del país.

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Como eje principal del plan estratégico, la entidad realizó una serie de ejercicios de emergencia sanitaria en el marco de la iniciativa global 100 Days Mission. A través de esta jornada, impulsada por CEPI, se pudieron conocer a profundidad las capacidades regulatorias del país mediante casos de crisis simulados, evaluando el marco normativo vigente, los tiempos de respuesta de la institución y los mecanismos de coordinación intersectorial.

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El objetivo de estas jornadas es que el Invima esté preparado para enfrentar futuras pandemias, fortaleciendo sus capacidades científicas, regulatorias e investigativas, con el fin de responder en los primeros 100 días con soluciones y vacunas ante emergencias sanitarias globales.

“Este empeño en el que está participando el mundo entero tiene un desarrollo que se ha hecho en varios países: es hacer talleres para que las agencias regulatorias como el Invima puedan discutir cuáles son las adaptaciones regulatorias, los trabajos regulatorios que tenemos que hacer para que tengamos la capacidad regulatoria de contar con estas vacunas en los primeros 100 días”, mencionó Francisco Rossi, director general del Invima.

Colombia refuerza su preparación ante pandemias: Invima sella alianza con CEPI. (Imagen de referencia). Foto: Captura de pantalla X @AlertaMundoNews

Por medio de las dos jornadas realizadas entre las entidades participantes, se lograron avances clave para consolidar de manera efectiva la articulación interinstitucional, además de evaluar las rutas regulatorias de emergencia, los mecanismos de confianza regulatoria, el análisis de tecnologías de vacunas y los esquemas de cooperación con otras entidades en el ámbito internacional.

Dentro de este proceso, el Invima firmó con CEPI un memorando de entendimiento para el fortalecimiento regulatorio de cara a una futura pandemia, suscrito por el director general del Invima, Francisco Rossi, y el director global de Asuntos Regulatorios de CEPI, Adam Hacker.

Con esta firma, ambos organismos impulsan el fortalecimiento de la seguridad sanitaria global, junto con la contribución a la implementación del Acuerdo de Pandemias de la OMS, el desarrollo de capacidades regulatorias en vacunas —incluida su supervisión tras la autorización— y la promoción del intercambio técnico y el acceso a redes internacionales de conocimiento.

“Con esta iniciativa, Colombia avanza hacia la consolidación de un sistema regulatorio más sólido, ágil y preparado, capaz de responder oportunamente a emergencias sanitarias y contribuir activamente a la resiliencia regional y global”, menciona Invima.