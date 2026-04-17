Invima emitió alerta por comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos; tres marcas están involucradas

Por medio de una nueva alerta sanitaria, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de los siguientes productos:

Quesos frescos tipo campesino, graso semiblando, humedad 65 %. Graso 45 % tipo doble crema, rico en grasa, semiblando, humedad 65 %. Graso 60 %, tipo cuajada, semimagro, blando, humedad 80 %, graso 5 %. Lácteos Los Ñatos, con RSAV02I21205.

Queso fresco semigraso, semiblando, cuajada Lácteos Reyes, Prolácteos del Puerto, con RSAV02I33812.

Queso fresco graso semiduro, variedades doble crema y costeño. Queso fresco graso semiblando, variedades cuajada y campesino Don Juan - El Tebol, con RSA-006617-2018.

Por medio del comunicado oficial, el Invima señaló que los registros sanitarios RSAV02I21205, RSAV02I33812 y RSA-006617-2018 usados para la comercialización de los alimentos arriba enunciados están vencidos, incumpliendo con la normatividad sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

En concreto, las tres empresas involucradas en esta nueva alerta sanitaria son Lácteos Los Ñatos, Lácteos Reyes-Prolácteos del Puerto y Don Juan-El Trebol.

Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

#SALUD | El Invima (@invimacolombia) alertó sobre la comercialización de quesos frescos con registros sanitarios vencidos.

De acuerdo con las investigaciones hechas por la entidad, las marcas involucradas son:

- Lácteos Los Ñatos

- ⁠Lácteos Reyes / Prolácteos del Puerto

-… pic.twitter.com/ZB9CQPbdev — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 17, 2026

“El Invima advierte que bajo dichas condiciones, estos productos son considerados fraudulentos, puesto que no cuentan con autorización sanitaria vigente, lo que representa un riesgo para la ciudadanía. Se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir los alimentos mencionados, suspender su consumo y, en caso de haberlos adquirido, informarlo a las autoridades sanitarias competentes. Asimismo, es preciso mencionar que el Invima ha articulado con las autoridades sanitarias territoriales para realizar una búsqueda activa de estos productos y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en territorio”, destacó el Invima por medio de un video.

La entidad señaló que estos productos, al no tener permitido su distribución o comercialización, serán objeto de aplicación de las medidas sanitarias de seguridad que correspondan.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por medicamentos comercializados de manera fraudulenta

Logo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Foto: Invima

Medidas para la comunidad en general

1. El Invima solicita a la población abstenerse de adquirir los alimentos relacionados en esta alerta.

2. A los consumidores que hayan adquirido estos alimentos se les recomienda suspender su consumo y notificar a las autoridades competentes.

3. El Invima recomienda consultar de manera permanente la aplicación web https://app.invima.gov.co/alertas/alertas-alimentos-bebidas y redes sociales oficiales @invimacolombia (X, Instagram, Facebook) para conocer información relacionada con alimentos o bebidas que puedan afectar la salud de los colombianos.

4. Para más información, las personas deberán consultar las autorizaciones de comercialización de alimentos y bebidas, otorgadas por el Invima en: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios