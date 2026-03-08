Invima lanza alerta por producto que se vende como “agua pura” en Colombia: “alimento fraudulento”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos elevó una alerta sanitaria contra un producto que puede ser consumido por miles de colombianos y que es calificado como fraudulento de acuerdo con la entidad, a través de la Dirección de Alimentos y Bebidas.
Se trata del producto denominado “Agua Fresh Life”, el cual presenta el Registro Sanitario RSA-001224-2016, vencido. La detección se realizó a través de una denuncia ciudadana y acciones de Inspección, Vigilancia y Control.
El producto se comercializa sin contar con un Registro Sanitario válido, condición que lo clasifica como alimento fraudulento. Por ello, no debe ser distribuido ni comercializado en el territorio nacional bajo ninguna circunstancia.
Tras esta situación invitan a la población a abstenerse de adquirir el producto mencionado y a quienes lo hayan comprado, se les recomienda suspender de inmediato su consumo y reportarlo a las autoridades sanitarias competentes.
“Se solicita a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales realizar la búsqueda activa del producto, fortalecer las acciones de inspección en establecimientos de su competencia y difundir la presente alerta sanitaria por sus canales oficiales”, precisa el Invima.
Reiteraron también que a comercializadores se les reiteró que el producto no puede ser distribuido ni vendido en el país. En cas de que se encuentre en el mercado, se cumplirán algunas medidas sanitarias correspondientes.
Es importante tener en cuenta que la entidad es importante dado que su función es proteger la salud pública mediante la inspección, vigilancia y control de alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos médicos. Garantiza que los productos cumplan con estándares de seguridad, eficacia y calidad antes de su comercialización.
Si usted desea saber cuáles son las alertas sanitarias que hace constantemente la entidad, puede ingresar al siguiente link: https://app.invima.gov.co/alertas/, en el que se encontrarán los distintos medicamentos, alimentos y demás artículos que han estado dentro de las alertas.