Colombia-Venezuela

Venezuela está abriendo puertas y cerrando heridas, en medio de transición tutelada de EE. UU. Ofac extiende licencia a Monómeros

Durante el Seminario Colombia-Venezuela: un nuevo futuro, Eduardo Fortuny, socio director de Dinámica Venezuela, dijo que si el cambio avanza será profundo.

Redacción Economía
6 de marzo de 2026, 3:06 p. m.
Eduardo Fortuny, director de la firma Dinámica Venezuela.
Eduardo Fortuny, director de la firma Dinámica Venezuela. Foto: Transmisión Youtube

Muchas reaperturas entre Venezuela y Estados Unidos sonaban impensables hasta antes de la captura de Nicolás Maduro, con lo cual, el país vecino de Colombia quedó en una transición tutelada del gobierno de Donald Trump, lo que tiene entusiasmados a empresarios de distintos lugares del mundo.

Los mensajes que suelen salir de la Casa Blanca dan la idea de que Venezuela será un combite en el que tendrán cabida los que se apresuren.

No parecen ser necesarias las largas esperas, pues, inclusive, muchos venezolanos se sorprenden de lo rápido que están sucediendo ciertos acontecimientos, según lo manifestó Eduardo Fortuny, socio director de la firma Dinámica Venezuela, quien hizo parte del Seminario Colombia-Venezuela: un nuevo futuro, realizado en Bogotá.

La reconexión aérea podría ser uno de los ejemplos de la agilidad con la que se están reestableciendo las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela y ello, claramente podría ser una oportunidad para países como Colombia. Hace apenas unos días, la aerolínea American Air Lines anunció que reanuda su conectividad, inicialmente entre Miami-Caracas y Maracaibo, luego de 6 años de haber sido interrumpida.

Una noticia alentadora para Colombia, que se conoció hace apenas algunas horas, es la extensión de la licencia de operación a Monómeros, por parte de Ofac-Oficina de Control de Activos Extranjeros.

El seminario Colombia y Venezuela: un nuevo futuro, fue organizado por la Cámara de comercio colombo venezolana.
El seminario Colombia y Venezuela: un nuevo futuro, fue organizado por la Cámara de comercio colombo venezolana. Foto: Cámara de Comercio Colombo Venezolana / Red social X

Recuperación económica primero

En esta coyuntura, Fortuny señala que Venezuela, después de librar una lucha que tardó entre 20 y 25 años por restaurar los valores democráticos, entra a una etapa que él llama “el experimento”, pues si es común que primero se recupere la democracia y luego se aborde la economía, acá sucede lo contrario. Por ello, a juicio del venezolano, ese modelo de tutelaje de Estados Unidos “tiene un enorme riesgo de ejecución”.

Al hacer primero la recuperación económica y restablecer la conectividad de Venezuela con el mundo, para luego irse a elecciones, supone un escenario muy diferente al que había cuando se tenía una economía con un régimen como el de Maduro. En el mundo había experiencias que mostraban modelos de control interno que se establecían después de un régimen y terminaban explosionando, inclusive, desencadenando guerras civiles. En el vecino país, hasta el momento, la gente está expectante, inclusive los que antes hacían parte de la estructura, recordó Fortuny.

Así, ahora las esperanzas inversionistas están cifradas en la gobernanza a corto plazo, y en una posible estabilidad a largo plazo, señaló Fortuny. Ya se vio con un gran evento ocurrido y fue el de la reforma a la ley de hidrocarburos, que abre puertas a inversionistas, sin ningunas restricciones, recordó el experto. “Por primera vez el sector privado, desde los años 70, va a poder participar de actividades como exploración, producción, comercialización, exportación, alrededor del principal negocio de Venezuela, que es el petroleo”.

Según argumenta Fortuny, el sector privado pasa a res el responsable de la generación de riqueza en el país.

Monómeros
Monómeros Foto: Monómeros

Monómeros para Colombia

La extensión de la licencia de Monómeros, por dos años más, en medio de este experimento, como lo llama Fortuny, le dará un nuevo aire a la empresa colombo venezolana productora de fertilizantes, que está en proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades, tras dificultades financieras. No en vano, hacía 7 meses tenía suspendida la licencia de operación, que, en todo caso, tiene carácter temporal, mientras Estados Unidos analiza la sanción que le impone a Venezuela y que, de inmediato, impide que cualquier nación que tenga relaciones con ellos haga negocios con empresas venezolanas.

