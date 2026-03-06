Economía

Comcel solicita a la SIC integración empresarial con Azteca Comunicaciones y Total Play para adquirir redes de fibra óptica

El proceso deberá ser aprobado por las autoridades de control del país.

Manuel Santiago Sánchez González

6 de marzo de 2026, 5:50 p. m.
Solicitud de integración empresarial por parte de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., junto con Azteca Comunicaciones Colombia y Total Play Comunicaciones Colombia
Solicitud de integración empresarial por parte de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., junto con Azteca Comunicaciones Colombia y Total Play Comunicaciones Colombia Foto: Getty Images

En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió una nueva solicitud de integración empresarial por parte de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., junto con Azteca Comunicaciones Colombia y Total Play Comunicaciones Colombia, según señaló el diario La República.

Según el medio citado, el objetivo principal sería la adquisición por parte de Comcel de la Red Pnfo y la Red ACC: “Los contratos de ACC y de Sucursal TVA para el uso y la administración de la red de fibra óptica y la posición contractual en la fiducia mercantil de administración y pagos, así como los activos como infraestructura, torres, contratos de arrendamiento en la página web de la entidad”.

¿Qué es una integración empresarial?

El proceso de integración empresarial es un mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias empresas, para que una empresa adquiera el control de otra ya existente o para crear una nueva empresa con el objeto de desarrollar actividades conjuntamente.

“El término integración implica, sin importar la forma jurídica de la operación, la combinación de una o más actividades en las cuales cesa la competencia entre las empresas que llevan a cabo la integración, posterior al perfeccionamiento de la misma. Una integración horizontal es aquella realizada entre empresas que participan en el mismo eslabón de la cadena de valor y una integración vertical es aquella realizada entre empresas ubicadas en diferentes eslabones de producción y/o distribución, pero en la misma cadena de valor”, destaca la SIC.

