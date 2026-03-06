Comcel solicita a la SIC integración empresarial con Azteca Comunicaciones y Total Play para adquirir redes de fibra óptica

En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio recibió una nueva solicitud de integración empresarial por parte de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., junto con Azteca Comunicaciones Colombia y Total Play Comunicaciones Colombia, según señaló el diario La República.

Según el medio citado, el objetivo principal sería la adquisición por parte de Comcel de la Red Pnfo y la Red ACC: “Los contratos de ACC y de Sucursal TVA para el uso y la administración de la red de fibra óptica y la posición contractual en la fiducia mercantil de administración y pagos, así como los activos como infraestructura, torres, contratos de arrendamiento en la página web de la entidad”.

¿Qué es una integración empresarial?

El proceso de integración empresarial es un mecanismo utilizado para adquirir el control de una o varias empresas, para que una empresa adquiera el control de otra ya existente o para crear una nueva empresa con el objeto de desarrollar actividades conjuntamente.

“El término integración implica, sin importar la forma jurídica de la operación, la combinación de una o más actividades en las cuales cesa la competencia entre las empresas que llevan a cabo la integración, posterior al perfeccionamiento de la misma. Una integración horizontal es aquella realizada entre empresas que participan en el mismo eslabón de la cadena de valor y una integración vertical es aquella realizada entre empresas ubicadas en diferentes eslabones de producción y/o distribución, pero en la misma cadena de valor”, destaca la SIC.

Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de aprobar la integración. Foto: Cortesía - Presidencia de la República

La Superintendencia de Industria y Comercio realiza la supervisión del proceso con el objetivo principal de impedir que, como resultado de procesos de integración empresarial, se generen restricciones indebidas a la libre competencia.

Por otro lado, busca evitar la acumulación excesiva de poder económico en el mercado que pueda alterar el equilibrio competitivo y pueda crear dificultades en los actores del sector.

“Conforme con el artículo 9 de la Ley 1340 de 2009, las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse, cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada”, puntualiza la SIC.