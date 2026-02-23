SIC lanzó alerta por riesgos de la IA generativa en la creación de imágenes íntimas manipuladas y no consentidas

Este 23 de febrero, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), junto con las autoridades de protección de datos personales de 60 países, emitieron una alerta internacional ante el aumento de casos de uso indebido de inteligencia artificial (IA) y plataformas digitales.

Esta advertencia surge por la creación y difusión de imágenes íntimas no consentidas, difamatorias o potencialmente perjudiciales, generadas a partir de datos de personas identificables. Esta situación encendió las alarmas a nivel mundial y motivó un llamado urgente a fortalecer las acciones regulatorias y las medidas de protección.

El pronunciamiento internacional surge tras los hechos ocurridos a comienzos de 2026, cuando se registró la circulación masiva de imágenes manipuladas mediante IA; varias de ellas con contenido sexual no consentido.

Estas prácticas nuevamente abren el debate sobre privacidad, consentimiento, responsabilidad de las plataformas digitales y protecciones necesarias frente a avances tecnológicos que, aunque ofrecen beneficios, también pueden ser utilizados para vulnerar derechos fundamentales.

Esta situación encendió las alarmas a nivel mundial y motivó un llamado urgente a fortalecer las acciones regulatorias y las medidas de protección.

En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio lideró, dentro del Grupo de Trabajo de Cooperación Internacional (IEWG) de la Asamblea Global de Privacidad (GPA), la coordinación de un comunicado conjunto que reúne la preocupación de autoridades de protección de datos de distintos países.

El mensaje central es que los sistemas de IA generativa deben desarrollarse y utilizarse conforme a los marcos legales vigentes, en especial las normas de protección de datos y privacidad.

Varias de estas imágenes son contenido sexual no consentido. Foto: Getty Images

Además, las autoridades firmantes advierten que la creación de imágenes íntimas sin consentimiento puede constituir un delito en múltiples jurisdicciones. En consecuencia, instan a las organizaciones que desarrollan o emplean IA generativa a adoptar medidas firmes para evitar el uso indebido de datos personales y la producción de contenido íntimo no autorizado.

Asimismo, subrayan la necesidad de ofrecer transparencia real sobre las capacidades, limitaciones, salvaguardas y usos permitidos de estos sistemas, así como sobre las consecuencias de su uso inapropiado.

El documento también resalta la obligación de contar con mecanismos ágiles y eficaces para retirar contenido perjudicial que involucre información personal, garantizando respuestas rápidas y accesibles. De igual forma, se enfatiza la atención prioritaria a los riesgos que afectan a niñas y niños, mediante salvaguardas reforzadas y la provisión de información clara y comprensible dirigida a menores, padres, tutores y educadores.

El comunicado señala que los daños asociados al uso abusivo de estas tecnologías son significativos y requieren coordinación regulatoria internacional. Por ello, las autoridades de protección de datos firmantes reiteran su compromiso de trabajar conjuntamente para abordar este riesgo global mediante acciones educativas, de seguimiento y de política pública.