¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Hoy en día, los ataques cibernéticos se han vuelto algo cotidiano, generando preocupación entre los ciudadanos, quienes temen que sus datos personales y financieros puedan ser vulnerados por delincuentes que operan tras una pantalla y aprovechan los avances tecnológicos para cometer sus delitos.

Expertos en seguridad digital advierten que estos criminales encuentran cada vez más sencillo perpetrar sus acciones debido a una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos.

Uno de los elementos clave es la amplia disponibilidad de herramientas maliciosas. Actualmente, existen programas de software diseñados para robar información, secuestrar datos o penetrar sistemas informáticos que se venden o comparten en foros clandestinos. Esto significa que incluso personas con conocimientos técnicos limitados pueden ejecutar ataques sofisticados sin necesidad de desarrollar ellos mismos los programas.

Los delincuentes tienen sofisticadas técnicas para vulnerar los equipos tecnológicos. Foto: Getty Images

Pero no todo se reduce a la tecnología. Según explican los especialistas, también intervienen factores psicológicos que a menudo son poco analizados. Esteban Pinetta, Asesor Estratégico en Delitos Financieros y Riesgo Digital en SISAP, señala que la conducta de los estafadores no es innata, sino que surge de la combinación de motivación, oportunidad y racionalización del riesgo.

El anonimato y la deshumanización que ofrece la interacción digital reducen la empatía y facilitan el fraude, ya que los estafadores perciben únicamente números o perfiles, no personas reales. Además, muchos operan en redes globales, compartiendo herramientas y técnicas que aumentan su efectividad y disminuyen la posibilidad de ser detectados.

Los criminales informáticos se las ingenian para robar los datos más sensibles de los usuarios. Foto: Getty Images

Durante períodos de alta actividad digital, como grandes eventos de compras, los fraudes y ataques de phishing aumentan, evidenciando cómo estos delitos se adaptan al comportamiento del consumidor. Los intentos de fraude en plataformas sociales y aplicaciones de citas han crecido un 64 % en los últimos años, representando un riesgo real para los usuarios.

Por ello, los profesionales recomiendan practicar una “ciberhigiene” diaria: pensar antes de compartir datos personales, evitar enlaces o mensajes no solicitados, activar la autenticación reforzada y capacitarse continuamente sobre los riesgos digitales.