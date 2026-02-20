Tecnología

El secreto del relieve en las teclas F y J: para qué sirven y por qué tienen esta marca en el teclado

Entre los aspectos menos visibles del teclado sobresalen ciertos componentes físicos que cumplen una función práctica y no ornamental.

Redacción Tecnología
20 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
Aunque puede parecer un simple detalle estético, en realidad tiene una función clave para la escritura eficiente y la ergonomía digital. Foto: Getty Images

El teclado es un dispositivo de entrada esencial que permite al usuario comunicarse con el sistema informático al introducir información y ejecutar órdenes mediante teclas que representan letras, números, símbolos y funciones específicas. Entre sus detalles menos evidentes destacan ciertos elementos físicos que cumplen un propósito práctico y no decorativo.

En los teclados con distribución QWERTY, las teclas F y J incluyen pequeños relieves que sirven como guía táctil para ubicar correctamente los dedos. Este recurso sigue presente en computadoras y portátiles actuales por su utilidad para mejorar la precisión y la velocidad al escribir.

La textura bajo las teclas F y J fue diseñada para mejorar la escritura sin necesidad de mirar el teclado. Foto: Getty Images

Pero, ¿qué significado tienen estas marcas? Estas referencias táctiles, conocidas como homing bumps, son pequeños relieves ubicados en las teclas F y J —y también en el número 5 de muchos teclados— que indican la posición correcta de los dedos al escribir. La mayoría de los teclados modernos con distribución QWERTY, denominada así por las primeras seis letras de la fila superior, incorporan estas guías, aunque pueden estar ausentes en algunos modelos personalizados, minimalistas o ergonómicos.

El origen de estos indicadores se sitúa a finales del siglo XIX, cuando la disposición QWERTY comenzó a popularizarse y en oficinas y centros de formación se promovía la escritura sin mirar el teclado.

Los atajos del computador facilitan la interacción con los programas. Foto: Getty Images

En ese método, los dedos índices se ubicaban sobre las teclas F y J, situadas en la fila central o fila de inicio. Sin una referencia visual, volver a la posición correcta tras apartar las manos resultaba difícil, por lo que los fabricantes añadieron pequeñas protuberancias que permiten reconocer al tacto el punto de referencia y recolocar los dedos con precisión, reduciendo errores y mejorando la rapidez al escribir.

Los teclados modernos, tanto de escritorio como portátiles, mantienen un diseño heredado de las antiguas máquinas de escribir y conservan estas guías táctiles por su utilidad práctica. A comienzos del siglo XXI, en 2002, esta solución funcional fue formalizada mediante una patente atribuida a June E. Botich, consolidando su papel como apoyo clave para los mecanógrafos.

