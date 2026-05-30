¿Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético? La verdad detrás de este curioso detalle que nadie conoce

La tecnología es un universo amplio que esconde detalles y curiosidades que algunas personas aún desconocen. Detrás de muchos de los dispositivos de uso cotidiano existen historias y razones que explican su diseño y funcionamiento, lejos de tratarse de simples casualidades.

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Uno de los ejemplos más claros son los teclados, herramientas que se han convertido en elementos esenciales para ingresar información, escribir textos y ejecutar comandos en celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos.

Con el paso de los años, los teclados han evolucionado notablemente. Pasaron de las antiguas máquinas de escribir mecánicas a modelos modernos con iluminación LED, funciones inteligentes y diseños ergonómicos pensados para ofrecer mayor comodidad y eficiencia a los usuarios.

A pesar de los constantes avances tecnológicos, el teclado sigue siendo una herramienta indispensable. Gran parte de la comunicación digital depende de este dispositivo, ya sea para redactar correos electrónicos, enviar mensajes instantáneos, publicar contenido en redes sociales o crear documentos de todo tipo.

Las letras fueron distribuidas estratégicamente en diferentes filas para facilitar una escritura más fluida y eficiente. Foto: Getty Images

Aunque existen múltiples variantes, uno de los modelos más utilizados en el mundo es el teclado QWERTY, considerado el diseño estándar en máquinas de escribir y computadores que emplean el alfabeto latino. Este formato fue creado por Christopher Latham Sholes y comenzó a fabricarse de manera masiva en 1874.

Sin embargo, detrás de este diseño surge una pregunta frecuente: ¿por qué las letras no están organizadas en orden alfabético? La distribución QWERTY no fue creada al azar, sino como una solución a un problema técnico presente en las primeras máquinas de escribir del siglo XIX.

Según explican diversos medios especializados en tecnología, entre ellos Xataka, esta disposición tenía como objetivo evitar que las palancas internas de las máquinas se atascaran cuando se presionaban teclas cercanas de manera rápida y consecutiva.

Los teclados son clave para la comunicación digital. Foto: Getty Images

Por esta razón, las letras fueron distribuidas en diferentes filas para reducir esos bloqueos y facilitar una escritura más fluida. Además, algunas combinaciones de letras utilizadas con frecuencia quedaron ubicadas estratégicamente cerca entre sí para mejorar la comodidad y la velocidad al escribir.

También existe la teoría de que este diseño benefició a los operadores de telégrafo que trabajaban con código morse, debido a que ciertas letras difíciles de diferenciar fueron colocadas próximas entre sí para agilizar la interpretación de los mensajes.