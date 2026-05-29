¿Cómo limpiar el polvo del interior de la Xbox Series S?

El mantenimiento de la Xbox Series S no es solo una cuestión estética, sino una necesidad funcional para garantizar que el sistema opere de manera óptima y prolongar su vida útil.

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La acumulación de residuos en el interior puede obstruir el flujo de aire, lo que deriva en un aumento del ruido del ventilador y en posibles problemas de sobrecalentamiento. Microsoft sugiere realizar esta limpieza con una frecuencia de entre tres y seis meses, dependiendo de las condiciones del entorno en el que se encuentre el aparato.

Equipamiento necesario para el proceso

Para acceder al interior del dispositivo sin causar daños, se necesita contar con un conjunto específico de herramientas:

Contar con las herramientas adecuadas es clave para desmontar la consola sin dañar sus componentes. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Destornilladores Torx T8 y T10: Son herramientas con puntas en forma de estrella diseñadas para los tornillos de seguridad de la consola.

Son herramientas con puntas en forma de estrella diseñadas para los tornillos de seguridad de la consola. Aire comprimido y soplador de polvo: Ideales para desplazar la suciedad de rincones difíciles sin contacto físico.

Ideales para desplazar la suciedad de rincones difíciles sin contacto físico. Brocha de cerdas suaves y paño de microfibra: Elementos para remover el polvo superficial y limpiar las aspas.

Elementos para remover el polvo superficial y limpiar las aspas. Alcohol isopropílico o agua jabonosa suave: Líquidos permitidos para tratar manchas de grasa o suciedad persistente, siempre aplicados de forma controlada.

Líquidos permitidos para tratar manchas de grasa o suciedad persistente, siempre aplicados de forma controlada. Pinzas de punta fina y herramienta de apertura de plástico: Útiles para desconectar cables delicados y separar las piezas de la carcasa sin rayarlas.

Acceso a la estructura interna (desmontaje)

El proceso comienza retirando las dos pegatinas blancas situadas en la parte posterior, cerca de los puertos de conexión, las cuales ocultan los primeros tornillos que deben retirarse con el destornillador T8.

Una vez liberados, se desliza el panel inferior para retirarlo. Posteriormente, se utiliza el destornillador T10 para quitar siete tornillos de color verde, lo que permite separar la carcasa plástica del chasis, la estructura metálica que protege las piezas internas.

Para acceder al núcleo del sistema, se deben retirar las tres tarjetas de circuitos conectadas al chasis, tras quitar sus respectivos tornillos T8.

Finalmente, se extraen nueve tornillos plateados para retirar la tapa metálica superior, dejando al descubierto la fuente de alimentación y el ventilador.

Técnicas de higienización de componentes clave

Una vez que el interior es accesible, se procede a la limpieza selectiva de las áreas críticas:

Ventilador y aspas: Se utiliza la brocha para soltar el polvo y ráfagas cortas de aire comprimido para expulsarlo. Si hay suciedad adherida, se puede emplear el paño de microfibra ligeramente humedecido.

Se utiliza la brocha para soltar el polvo y ráfagas cortas de aire comprimido para expulsarlo. Si hay suciedad adherida, se puede emplear el paño de microfibra ligeramente humedecido. Placa base: Es el circuito principal de la consola. Aquí se debe usar la brocha suave para remover el polvo y aire comprimido para desplazar los residuos hacia afuera.

Es el circuito principal de la consola. Aquí se debe usar la brocha suave para remover el polvo y aire comprimido para desplazar los residuos hacia afuera. Disipador de calor: Se trata de la pieza metálica diseñada para absorber y dispersar el calor del procesador. Se limpia pasando la brocha entre sus ranuras y aplicando aire comprimido.

Se trata de la pieza metálica diseñada para absorber y dispersar el calor del procesador. Se limpia pasando la brocha entre sus ranuras y aplicando aire comprimido. Carcasa y ventilación: Las aperturas de la estructura externa se limpian con hisopos de algodón y aire comprimido para asegurar que las vías de entrada de aire estén despejadas.

El proceso de montaje se realiza en orden inverso, asegurando que cada componente encaje correctamente. Si surge alguna duda durante el procedimiento o no es posible realizar algún paso con seguridad, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico especializado.