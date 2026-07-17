La tecnología que explica por qué algunos edificios resisten un terremoto intenso mientras otros colapsan en segundos

Los desastres naturales tienen la capacidad de transformar una ciudad en cuestión de segundos. Un terremoto de gran magnitud puede derribar edificios, viviendas, centros comerciales y dejar a cientos de familias en una situación crítica. Un ejemplo reciente ocurrió en Venezuela, donde el pasado 24 de junio se registraron dos sismos consecutivos que provocaron una tragedia que aún continúa siendo atendida por los equipos de emergencia y rescate.

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Este tipo de acontecimientos vuelve a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados frente a un fenómeno que, hasta ahora, no puede predecirse con exactitud. Aunque nadie sabe cuándo ocurrirá un terremoto, los especialistas insisten en que existen medidas que pueden reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de proteger la vida en caso del colapso de una estructura.

En ese sentido, herramientas como las alertas sísmicas de Google para dispositivos Android pueden ofrecer unos segundos de anticipación antes de que comiencen las sacudidas, un tiempo que puede resultar decisivo para evacuar o buscar un lugar seguro. Sin embargo, también es fundamental conocer cómo están construidos los edificios, ya que de ello depende, en gran medida, su capacidad para resistir un sismo de gran intensidad.

¿Qué es el aislamiento sísmico y cómo funciona?

De acuerdo con la empresa especializada Seismic Intelligence, el aislamiento sísmico es una tecnología diseñada para proteger las edificaciones frente a los terremotos. Su principal función es desacoplar el movimiento del suelo del movimiento de la estructura, lo que reduce considerablemente el efecto de las vibraciones y mejora la estabilidad del edificio durante un sismo.

El reciente caso de Venezuela volvió a evidenciar ese peligro. Foto: Getty Images

Gracias a este sistema, las fuerzas y deformaciones que recibe una construcción pueden disminuir hasta en un 80 %, lo que ayuda a preservar tanto la infraestructura como la seguridad de las personas que se encuentran en su interior, incluso durante terremotos de gran magnitud.

Los especialistas explican que existen dos tipos principales de aisladores sísmicos: los elastoméricos y los friccionales. Los primeros están compuestos por capas de goma natural y acero, y algunos incorporan un núcleo de plomo que mejora la capacidad de disipar la energía generada por el movimiento sísmico. Los segundos funcionan mediante un sistema de deslizamiento sobre superficies de acero pulido, lo que permite reducir las fuerzas transmitidas a la estructura.

Además de absorber gran parte de la energía del terremoto, estos dispositivos permiten desplazamientos laterales controlados, mantienen una elevada rigidez vertical —similar a la de una columna de hormigón—, tienen una vida útil superior a los 50 años y, en condiciones normales, no requieren ser reemplazados.

Los terremotos siguen siendo uno de los desastres naturales más destructivos. Foto: Getty Images

Esta tecnología se emplea tanto en construcciones nuevas como en edificaciones ya existentes. Su uso es especialmente frecuente en hospitales, puentes, infraestructura crítica, centros de datos, museos, edificios residenciales, oficinas, centros comerciales y construcciones históricas.

Conocer qué son los aisladores sísmicos y cómo funcionan permite comprender que hoy existen soluciones de ingeniería capaces de reducir significativamente los daños provocados por un terremoto. Aunque no pueden impedir que ocurra un sismo, sí ayudan a disminuir sus efectos sobre las edificaciones y, sobre todo, a proteger la vida de los ciudadanos.