Terremotos del 24 de junio provocaron una importante ruptura submarina en Venezuela: Conatel advierte fallas de internet

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio siguen dejando consecuencias semanas después de la emergencia. Además de los daños en viviendas, carreteras y servicios públicos, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) confirmó que los movimientos telúricos provocaron una importante ruptura en la infraestructura de telecomunicaciones del país, afectando el funcionamiento de la red nacional.

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Según informó la entidad, la emergencia no solo ocasionó el colapso de varios sistemas terrestres, sino también de una infraestructura esencial para las comunicaciones y la conectividad del territorio venezolano. Debido a la complejidad de la reparación, las autoridades advirtieron que las afectaciones continuarán durante los próximos días.

Conatel confirmó daños en un cable submarino tras los terremotos

En una actualización oficial sobre el estado de la infraestructura de telecomunicaciones, Conatel explicó que los fuertes sismos del 24 de junio provocaron una falla de gran magnitud.

“Los fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio causaron el colapso de múltiples sistemas en tierra y ocasionaron una ruptura física en el cable submarino de fibra óptica”.

El organismo detalló que el daño más importante se registró a 1,8 kilómetros de la estación de Puerto Viejo, en Catia La Mar, estado La Guaira, un punto estratégico para las conexiones internacionales de telecomunicaciones.

Las labores de inspección determinaron que la avería requiere trabajos especializados bajo el mar, por lo que la recuperación total del servicio tomará varios días mientras se ejecutan las reparaciones.

Qué es un cable submarino y por qué es tan importante

Conatel explicó que un cable submarino es una infraestructura de alta tecnología instalada sobre el lecho marino y diseñada para transportar enormes cantidades de información mediante fibras ópticas.

De acuerdo con el organismo:

“Es una infraestructura de alta tecnología tendida en el fondo del lecho marino que en su interior contiene hilos de fibra óptica”.

Asimismo, indicó que cuando este sistema llega a tierra firme se conecta con las redes nacionales para distribuir la conectividad en todo el país.

“Al llegar a la costa, este cableado submarino se conecta con nuestros tendidos terrestres, distribuyendo así el acceso a Internet masivo a todos los hogares, empresas y dispositivos móviles del país”.

Este tipo de infraestructura es utilizada en la mayoría de las comunicaciones internacionales y resulta fundamental para mantener el intercambio de datos entre Venezuela y el resto del mundo.

Cuáles son las consecuencias de la ruptura

Como consecuencia de la avería, Conatel informó que la capacidad nacional de la red quedó reducida al 50%, situación que podría generar diferentes inconvenientes para los usuarios mientras se desarrollan las reparaciones.

Conatel advirtió que la red opera al 50% y podría presentar diversas afectaciones. Foto: Getty Images

Entre los efectos más comunes que podrían presentarse se encuentran:

Lentitud intermitente al cargar páginas web o reproducir videos.

Mayor tiempo de respuesta en videojuegos y videollamadas debido al incremento de la latencia.

Fallas de conexión hacia plataformas y servicios internacionales por pérdida de paquetes de datos.

Congestión de la red durante las horas de mayor demanda.

El organismo aclaró que estas situaciones pueden variar dependiendo del proveedor del servicio y del horario de uso.

Las reparaciones continuarán durante los próximos días

Conatel advirtió que la reparación de un cable submarino es una operación altamente especializada que requiere equipos técnicos y embarcaciones preparadas para intervenir este tipo de infraestructura.

Por ese motivo, señaló que el servicio continuará presentando algunas limitaciones mientras avanzan los trabajos.

“Debido a la complejidad de estos trabajos submarinos, el servicio de Internet a nivel nacional continuará mostrando intermitencia y velocidades reducidas durante los próximos días”.

Finalmente, la autoridad de telecomunicaciones hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar la red de manera responsable mientras se supera la emergencia.