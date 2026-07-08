Cierres y desvíos en Bogotá por la Carrera Smart Fit 15K: rutas afectadas y horarios para el próximo 12 de julio de 2026

Bogotá se prepara este fin de semana para un nuevo evento deportivo que tomará las calles de la capital, en donde varios ciudadanos participarán en la carrera atlética Smart Fit 15k.

Así serán los cierres de dos carriles en la Av. Carrera 15 entre Av. Calle 85 y Calle 87

La competencia tendrá la participación de tanto atletas aficionados como experimentados que cruzarán por las vías y calles de la ciudad el próximo 12 de julio.

Es por ello que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, comienza a informar las medidas de seguridad que estarán establecidas de cara al evento deportivo.

Para ello, el distrito ha informado sobre distintos cierres y desvíos viales que se van a realizar para brindar una mejor circulación a la carrera atlética.

Estos son los cierres y desvíos viales en Bogotá por la Carrera Smart Fit 15k

De acuerdo a lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad, la Carrera Smart Fit 15 comenzará a partir de la Avenida Carrera 9, sobre la calzada occidental, a la altura de la avenida calle 134.

A partir de este punto, cada uno de los participantes del evento se movilizará hacia el sur por la misma vía, para así continuar por la diagonal 92 y conectar con la avenida carrera 30.

El recorrido seguirá hasta la altura de la calle 70A, donde a partir de ahí se realizará un retorno para tomar nuevamente esta vía en dirección norte.

El final del trayecto tendrá su conclusión en el Parque Country Comodoro, la misma zona donde comenzará el evento.

Recorrido Carrera Allianz 15K Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Los tramos viales que tendrán cierres en el transcurso de la Carrera Smart Fit 15 serán los siguientes:

TRAMO VIAL TIPO DE CIERRE HORA DE CIERRE HORA HABILITACIÓN Av. Carrera 9 entre Av. Calle 134 y Calle 133 Cierre total – Calzada Occidental 10:00 p.m. del 11 de julio 12:00 a.m. del 12 de julio Calle 133 entre Av. Carrera 9 y Carrera 10 Parcial – Carril norte Calzada Norte 08:00 a.m. del 11 de julio 2:00 p.m. del 12 de julio Av. Carrera 9 entre Calle 134 y Av. Calle 100 Cierre total – Calzada Occidental 05:30 a.m. del 12 de julio 10:30 a.m. del 12 de julio Diagonal 92 entre Av. Calle 100 y Calle 94 Cierre total – Calzada Occidental 05:30 a.m. del 12 de julio 10:30 a.m. del 12 de julio Diagonal 92 entre Calle 94 y Autopista Norte Parcial 2 Carriles orientales – Calzada Occidental 05:30 a.m. del 12 de julio 09:10 a.m. del 12 de julio Av. Carrera 30 (Av. NQS) entre Autopista Norte y Calle 70A Parcial 2 Carriles orientales – Calzada Occidental 05:30 a.m. del 12 de julio 08:45 a.m. del 12 de julio

En el caso de realizar algún desvío, el distrito recomienda que aquellos conductores que transiten por la avenida Carrera 9 en sentido norte-sur tendrán que tomar rutas alternas por la calle 134 y vías cercanas para poder retomar su recorrido habitual.

Desvío Av. Carrera 9 sentido norte-sur, durante montajes. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

En otros puntos, como el sector de la autopista Norte y la avenida calle 100, también tendrán rutas alternas.

El distrito indicó que aquellos ciudadanos que circulen en sentido oriente-occidente por la Av. Calle 94 y vayan a tomar la Av. NQS al sur, tendrán que cruzar por la Carrera 19 al norte y la Av. Calle 100 al occidente.

Desvío sector Autopista Norte – Av. Calle 100. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Recomendaciones ante los cierres viales

Con la próxima llegada del evento deportivo que se presentará en Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá emite una serie de recomendaciones para los ciudadanos.

El distrito informa que, para los asistentes a la carrera, se aconseja que lleguen al lugar por medio de los transportes públicos que ofrece la ciudad, preferiblemente en SITP o TransMilenio.

Asimismo, se recomienda realizar con antelación los viajes y actividades que estén programados para el próximo domingo 12 de julio.

También es sumamente importante que los ciudadanos sigan las indicaciones que están establecidas por las autoridades de tránsito.